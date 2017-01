2017-01-11 13:34:00.0

Stadtsparkasse Das Aus der Sparkassen-Filialen im südlichen Landkreis trifft die Älteren

Das Filialnetz der Stadtsparkasse Augsburg soll in den nächsten drei Jahren verkleinert werden. Das trifft auch den Kreis Aichach-Friedberg. Von Sebastian Mayr

Drei Jahre können schnell vergehen. So lange soll es längstens dauern, bis das Filialnetz wie geplant verkleinert ist. Das hatte die Stadtsparkasse Augsburg, Friedberg-Mitte, im Juni angekündigt. Jetzt, ein halbes Jahr später, ist der größte Teil des Umbruchs im südlichen Kreis Aichach-Friedberg erledigt. Für die Kunden der Sparkasse im nördlichen Kreis ändert sich nichts. Die Filialen in Mühlhausen (Gemeinde Affing) und Dasing bleiben bestehen (siehe Grafik).

Am stärksten leiden die Kunden der Filiale in Ried. Von dort zieht sich die Stadtsparkasse ganz zurück. Die Filiale ist bereits geschlossen, ein Automat steht dort noch – so lange, bis der Mietvertrag ausläuft. Wann das geschieht, will die Bank noch vermelden. „Glücklich ist natürlich niemand“, berichtet der Rieder Bürgermeister Erwin Gerstlacher. Er vermutet, dass die Kunden nach Mering ausweichen.

Die Entscheidung, welche Filialen schließen müssen, habe man sich nicht leicht gemacht, sagt Nicole Gergen, Sprecherin der Stadtsparkasse. Von den Filialen, die geschlossen werden, sind nur noch die Niederlassungen in Derching und Wulfertshausen geöffnet. Unklar ist, wann aus der Derchinger Filiale ein SB-Center wird und wann der Standort Wulfertshausen geschlossen wird. In Wulfertshausen sollen auch keine Automaten bleiben. Übrig bleiben sieben Filialen, drei Selbstbedienungsstandorte und zwei zusätzliche Geldautomaten.

Filialen Wer persönliche Beratung sucht, kann sie in Friedberg am Sparkassenplatz, in Dasing, Kissing, Merching, Mering, Mühlhausen und im Friedberger Stadtteil Stätzling bekommen. In Eurasburg ist mittwochs von 8.30 bis 13 Uhr und von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Die Filiale in Friedberg-West ist seit Kurzem geschlossen, jene in den Friedberger Stadtteilen Derching und Wulfertshausen sind noch bis auf Weiteres geöffnet. Sie sollen bis spätestens Juni 2019 geschlossen werden. Die Schalter in den Niederlassungen am Friedberger Jakobsplatz, in St. Afra (Mering), Ried, Rederzhausen (Friedberg) und Friedberg-West hat die Sparkasse seit Mitte September nach und nach geschlossen.

Selbstbedienungsstandorte SB-Standorte, bei denen Bankgeschäfte wie Überweisungen an Automaten erledigt werden können, sind momentan am Jakobsplatz in Friedberg, in Eurasburg und in Friedberg-West. Das soll auch im Stadtteil Derching geschehen. Hier gilt: Der Termin ist noch unklar. Eine andere SB-Filiale hat dagegen seit Mitte September geschlossen: Friedberg-Süd.

Geldautomaten Geld abheben können Kunden in Mering-St. Afra und im Stadtteil Rederzhausen. In Ried können das die Sparkassen-Kunden derzeit noch.