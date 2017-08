2017-08-21 09:04:00.0

Altbayern in Schwaben Das Jahr ohne Sonne

Aichach litt im Jahr 1816 unter Kälte. Es ging in die Geschichte ein. Was Gerhauser dazu schrieb / Serie (6)

Heimatgeschichte aus dem Wittelsbacher Land steht bei der Buchreihe „Altbayern in Schwaben“ im Mittelpunkt. Der aktuelle, mittlerweile 15. Band hat keinen thematischen Schwerpunkt, sondern bietet ein breites Spektrum an Geschichte und Geschichten aus dem Landkreis Aichach-Friedberg. Die zehn Beiträge haben ehrenamtliche Autoren verfasst. Der Leiter des Redaktionsteams, Wolfgang Brandner, hat sie kurz zusammengefasst. Der sechste Teil von Hubert Raab lautet: „Vor 200 Jahren: 1816 – Das Jahr ohne Sonne“:

Es gibt Wetterextreme, für die der Mensch nichts kann, deren Ursachen anderweitig gesucht werden müssen. Vor allem 1816 war ein solches Jahr, das wegen seines außergewöhnlichen Wetters und der daraus resultierenden Folgen als „Jahr ohne Sonne“, „Jahr ohne Sommer“ und „Achtzehnhundertunderfroren“ in die Geschichte einging.

Am 10. April 1815 brach auf der anderen Seite der Weltkugel auf der Java, Celebes und Flores benachbarten kleinen Insel Sumbawa in Indonesien der Vulkan Tambora aus mit einer Intensität der Stufe sieben auf dem Vulkanexplosivitätsindex. Die Sprengkraft der Eruption wird auf 170000 Hiroshimabomben geschätzt. Das hatte weltweite Folgen.

Gerhauser liefert detaillierte Schilderung

In der Literatur, aber auch vielen archivalischen Quellen des Wittelsbacher Landes wird auf die Hungerjahre 1816 und 1817 eingegangen, ohne aber die Ursachen zu kennen. Eine vielfach detaillierte Schilderung der Jahre 1816 bis 1818 hat der Bräu und zeitweilige Bürgermeister von Aichach Lorenz Aloys Gerhauser (1768-1837) hinterlassen, der nach seinen Kalenderaufzeichnungen von 1799 bis 1836 kurz vor seinem Tod diese Aufzeichnungen unter dem Titel „Memoranda“ zusammengefasst hat. Über 1816 schreibt er:

„Die Monathe Jenner und Februar waren äusserst und stürmisch, von häufigen Schnee und abwechslenden Regen begleitet. Der Merz und April waren sehr kalt, und es gab viel Schnee. Auch der Monath May war fast durchgehends kalt und unfreundlich, mitunter hatte es auch starke Donnerwetter. Noch im Anfang des Monaths Junj war es so stürmisch und kalt, als sonst im tiefen Herbst. Im Monath Novembris legte es schon wider bey empfindlicher Kälte viellen Schnee. Das Jahr schloß sich aber mit nasser Witterung und dichten, ungesunden Nebeln. In diesem Jahr gab es schröckliche Hagelwetter und ausserordentliche Wassergüsse, wodurch insbesonders am 10. Junj in der Gegend von München, Augsburg, Ingolstadt, Pettmeß, dann am 17. Junj in der Gegend um Landshut unberechenbare Schäden angerichtet wurden. Am 23. July abends 6 Uhr bedrohte auch die hiesige Gegend ein förchterliches Donnerwetter, wobey es schon entsezlich große ungestaltete Mauerbrocken ähnliche Steine warf, und Feld und Gebäude zu zerschmettern drohte.“ (AN)

Bezug Der komplette Beitrag von Hubert Raab ist erschienen im 15. Band der Reihe „Altbayern in Schwaben“. Dieser ist im örtlichen Buchhandel oder im Landratsamt erhältlich. Dort gibt es auch Restbestände der vorhergehenden Jahrgänge.