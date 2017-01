2017-01-25 13:58:00.0

Todtenweis Das Pralinenparadies liegt in Todtenweis

Hedwig Steinleitner hat sich mit ihren süßen Köstlichkeiten selbstständig gemacht. Sie tüftelt ständig an neuen Sorten. Ihr Mann wird trotzdem nie schwach. Von Evelin Grauer

Todtenweis Sie sind mit Vanillecreme, Kirsch-Marzipan, Eierlikör, Sanddorn, Rosensahne oder Kaffeecreme gefüllt und mit den verschiedensten Schokoladen- und Zuckergüssen überzogen. Hedwig Steinleitner stellt Pralinen in zahlreichen Geschmacksrichtungen her. 65 Rezepte hat die Todtenweiserin bereits ausprobiert – viele weitere sollen folgen. Im Vorjahr hat sich die 49-Jährige mit der Produktion und dem Verkauf ihrer kleinen Köstlichkeiten selbstständig gemacht.

Damit hat sich für die gelernte Köchin ein Traum erfüllt: „Ich wollte mich schon immer selbstständig machen, aber ich wusste nicht, mit was.“ Dabei war für Steinleitner von Anfang an klar, dass nur ein Gewerbe in Frage kommt, dass sie mit „Hand und Fuß“ betreiben kann. Und so sind alle ihre Pralinen handgefertigt; auf Geräte wie eine Überzugmaschine verzichtet sie, genauso wie auf chemische Konservierungsstoffe.

ANZEIGE

Um den Überblick nicht zu verlieren, verleiht die zweifache Mutter allen ihrer Pralinen ein anderes Aussehen. Sie selbst isst am liebsten die hellen Sorten mit Vanillecreme; ihr Sohn Thomas, 9, schwärmt für den Kokostrüffel; ihre Tochter Barbara, 25, liebt dunkle Sorten wie die Mandel-Tannenhonig-Kreation und ihr Mann Norbert steht nicht auf Süßes. Er isst lieber Obst, wird aber immer wieder mal zum Testen „zwangsverpflichtet“.

Steinleitner gibt Kurse bei der Volkshochschule

Die Überlegung, in die Pralinenherstellung einzusteigen, reifte in der Todtenweiserin, als sie ab 2013 ihren Hauswirtschaftsmeister machte. Dabei musste jede Teilnehmerin ein Projekt ausarbeiten. Steinleitner gab als Projekt einen Pralinenkurs bei der Volkshochschule (Vhs). Noch heute gibt sie dort Kurse. Das Wissen über das Naschwerk hat sie sich selbst angeeignet, durch Kurse, lesen, auf Fachmessen oder einfach durch ausprobieren.

Demnächst absolviert sie einen Zwei-Tages-Kurs in Neu-Ulm, bei dem es auch um die Haltbarmachung von Pralinen geht. Viele Sorten werden mit Alkohol haltbar gemacht, aber Steinleitner interessieren auch andere Methoden. Zwei bis vier Wochen sind ihre Pralinen offiziell haltbar, wobei die meisten auch weit danach noch schmecken, berichtet die 49-Jährige. Am besten ist das Naschwerk ab dem dritten Tag, wenn es durchgezogen ist, so die Geschäftsinhaberin.

Bislang produziert sie in der Küche des Gartenbauvereins

Bis Steinleitner die Pralinen in ihrem Haus herstellen kann, dauert es noch ein wenig. Derzeit wird im Keller auf gut 30 Quadratmetern ein eigener Küchenraum eingerichtet. Um das Gewerbe betreiben zu dürfen, musste die Todtenweiserin einen Konditoreneignungstest machen. Bis der Raum fertig ist, entstehen ihre Leckereien in der Küche des örtlichen Gartenbauvereins. Vor Weihnachten hat Steinleitner dort über 1000 Pralinen produziert. Zum Fest ist die Nachfrage – neben Ostern und Muttertag – am größten. Die Gemeinde Todtenweis verschenkt ihre Kreationen gerne an Jubilare. Auch deshalb tüftelt die Einheimische an einer eigenen Todtenweis-Praline. Beim Ferienprogramm im Aindlinger Hort hat sie mit den Kindern eine extra Hort-Bärchen-Praline hergestellt.

Eine Internetseite ist in Arbeit

Wer bei Hedwig Steinleitner Pralinen kaufen will, muss diese telefonisch ordern. Eine Internetseite gibt es noch nicht, ist aber in Arbeit. Einen Vertrieb übers Internet beziehungsweise mit der Post kann sich die Geschäftsfrau nicht vorstellen, da die Kühlung zu aufwendig und kostspielig wäre. 100 Gramm Pralinen kosten fünf Euro. Dazu kommt die Verpackung, die der Kunde selbst aussuchen darf. Auch Porzellantassen sind darunter.

Neben Pralinen will Steinleitner später auch Torten anbieten: für Hochzeiten, Geburtstage oder andere Anlässe. Ideen hat die 49-Jährige genug. Da sie nach den süßen Leckereien auch oft etwas Deftiges braucht, denkt sie über pikante Pralinen nach oder über pikant-süße, etwa mit Oliven. Wichtig ist ihr, dass die Praline nicht verschlungen, sondern mit Genuss gegessen wird. Vielleicht kommt ihr ja bei einer ihrer weiteren Tätigkeiten die passende Idee. Unter anderem trägt sie in Todtenweis als Vertretung unsere Zeitung aus – in aller Frühe ab 1.30 Uhr.