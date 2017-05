2017-05-09 09:00:00.0

Einweihung Das Solawi-Pflänzchen in Blumenthal soll wachsen

Die Solidarische Landwirtschaft ist jetzt offiziell gestartet. Das erste Gemüse ist schon verteilt. Solidarität und Verbundenheit spielen im Aichacher Stadtteil eine große Rolle. Von Vicky Jeanty

Der Start der Solidarischen Landwirtschaft (Solawi) Blumenthal wurde wetterbedingt im ehemaligen Rinderstall besungen und gefeiert. Der Blumenthal-Chor wünschte den „zarten grünen Pflänzchen draußen auf dem Feld“ gutes Gedeihen. Für Blumenthal-Geschäftsführer Martin Horack ist das Projekt ein „Meilenstein“ und ein echtes „Sahnehäubchen“ nach zehn harten Jahren der Verhandlung und Planung. Die Solawi-Mitglieder und ihre fleißigen Helfer der „grünen Gruppe“ rückten mit den Besuchern im Kreis zusammen und stießen an auf eine fruchtbare Zukunft. Das „Jetzt-geht’s-los“-Fest der Solawi-Gärtnerei läutete die erste Runde ein.

Auf zwei Freilandflächen von jeweils einem Hektar und im 400 Quadratmeter großen Gewächshaus könnten in Zukunft vor Ort 50 verschiedene Gemüsesorten nach ökologischen Prinzipien angebaut werden. Bis zu 140 Mitglieder in der Region wären dann mit gesundem Gemüse versorgt, heißt es in einer Pressemitteilung von Martin Horack. An einem bestimmten Wochentag können die „Solawisten“, die Mitglieder bei Solawi, an verschiedenen Depots ihr Gemüse abholen. Zurzeit ist das in Blumenthal möglich, Schorn, Friedberg, Dasing und andere Orte sollen folgen.

Zusätzlich beinhaltet die Mitgliedschaft eine ganze Reihe gemeinsamer Aktionen, die dazu beitragen sollen, das ökologische Bewusstsein zu schärfen sowie das Gefühl der Verbundenheit und des gegenseitigen Vertrauens zu stärken. Konkret heißt das unter anderem, dass man beim Gemüseernten mithelfen kann, die Anbauplanung mitorganisiert oder bei Hoffesten gemeinsam feiert, einkocht oder Rezepte austauscht.

Das alles ist nicht umsonst zu haben. 20 Euro kostet der einmalige Mitgliedsjahresbeitrag, mindestens 35 Euro pro Monat (je nach Bedarfsgemeinschaft) bezahlt man dafür, dass man viermal im Monat garantiert frisches saisonales Gemüse bekommt. Die Idee ist nicht neu, in Japan praktiziere man das System seit Längerem, sagt Kommanditist René Räpple.

In Blumenthal stehen die Ampeln auf Grün: Der Ackerlandankauf sei erfolgreich verlaufen, berichtete Martin Horack. „Das Land gehört jetzt zu Blumenthal und wird auch da bleiben.“ Vernünftig bewirtschaften könne man maximal vier Hektar, erläuterte Gärtnerin Biggi Häusler den Besuchern beim Rundgang über das Gelände. Bis 2018 wolle man die gesamten Flächen ökologisch zertifiziert haben, das sei bisher nur bei einer Fläche der Fall.

Im Gewächshaus, wo sich Gurken, Tomaten und Auberginen ranken, erläuterte sie die Bewässerungsmethoden, die Art der Kompostierung und gab Aufschluss über die Aufzucht und den Anbau der diversen Gemüsepflanzen. Prinzipiell möchte man die Bewässerung über einen eigens gebohrten Brunnen leisten. Noch dürfe man mit offizieller Genehmigung im Notfall der Ecknach Wasser entziehen, ansonsten werde der Schlauch an den Hydranten angeschlossen. Ausdrücklich bedankte sie sich bei Stephan Kreppold, Biobauer aus Wilpersberg, für dessen fachmännische Beratung und vielfältige praktische Unterstützung. Zum Dank gab es für ihn einen gesunden Geschenkekorb.

Noch werden die anfallenden Arbeiten zum Großteil von den Blumenthal-Bewohnern geleistet. Die Erleichterung und der Stolz, es trotz zahlreicher Bedenken und Hemmnisse so weit gebracht zu haben, dass die ersten Salate sprießen und auch die ersten Solawisten ihren ersten Gemüsekorb am vergangenen Donnerstag in Blumenthal abholen konnten, war allen Beteiligten anzumerken. Martin Horack legte die Latte noch etwas höher: Im „Zukunftslabor“ Blumenthal wolle man die Zukunft mitgestalten, Alternativen zur Ausbeutungskultur anbieten und generell vorhandene Potenziale weiterentwickeln. Vergleichsweise handfest klangen die guten Wünsche, welche die Gäste und die Betreiber abwechselnd anbrachten: genügend Wasser und Sonne, Regenwürmer, Glücksgefühle beim Gärtnern, üppiges Gedeihen und vor allem reger Zulauf und Zuwachs beim Solawi-Projekt.

Abholzeit im Gemüsedepot in Blumenthal ist jede Woche donnerstags von 17 bis 20 Uhr. Eine Informationsveranstaltung zu Solawi findet am Dienstag, 9. Mai, um 20 Uhr im Kindergarten Lebensraum in Aichach statt.