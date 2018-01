2018-01-30 13:31:00.0

Schromlachia Das junge Prinzenpaar ist im Faschingstrubel

Veronika Krammer und Maximilian Huber aus Pöttmes sind mit ihren erst 13 Jahren schon auf mehreren Bühnen unterwegs. Von Vicky Jeanty

Die Faschingssaison hat für Veronika Krammer und Maximilian Huber bereits im September begonnen. Prinz Max I. und ihre Lieblichkeit Veronika I. aus Pöttmes waren bis zur öffentlichen Vorstellung im November das gut gehütete Geheimnis der Schrobenhausener Faschingsgesellschaft Schromlachia. Intern waren die 13-jährigen Jugendlichen dazu auserkoren worden, als Prinzenpaar die Kinder- und Jugendgarde tanzend durch die närrische Zeit zu begleiten.

Privat kennen sich die beiden Pöttmeser von Kindesbeinen an. Gleiche Krabbelgruppe, gleicher Kindergarten, gleicher Freundeskreis, auch die jeweiligen Familien sind eng befreundet. Das Individuelle liegt in den Hobbies: Veronika (achte Klasse, Realschule Maria Ward in Schrobenhausen) tanzt und singt gerne, sie ist seit vier Jahren aktives Mitglied der Schromlachia Kindergruppe und steht seit längerem auf der „Prinzessinnenanwärterliste“ des Vereins. Maximilian ist lieber sportlich unterwegs: der Schrobenhausener Gymnasiast (achte Klasse) ist im Schwimm- und Fußballverein sehr engagiert, mit Fasching und Tanzen hatte er zunächst nichts im Sinn. Bis ihn Veronika sozusagen um seine Prinzenhand bat. Nach kurzer Bedenkzeit und familieninterner Beratung habe er sein Einverständnis gegeben, heißt es. Seitdem sind sie ein Prinzen-Paar, trainieren seit September und haben schon mehrere Auftritte erfolgreich absolviert.

So schön es auch klingen mag – im zarten Alter von 13 Jahren Prinz und Prinzessin sein und in edlem Gewand im Rampenlicht stehen – so stressig ist der Prinzenalltag: gelegentlich sind zwei Auftritte am Tag eingeplant, vor allem am Wochenende geht’s rund. Das heißt jedes Mal, zweimal den Showtanz „Total verhext“ mit der Kindergarde und im speziellen Outfit bewältigen. Zuvor den Prinzenwalzer aufs Parkett legen, immer im Rhythmus bleiben und auf die Schrittfolge achten. Zum Glück ist Veronika ein zierliches Leichtgewicht, denn Max muss sie mehrmals nach oben heben. „Das ist schweißtreibend“, bestätigen beide, und bekommen doch leuchtende Augen, wenn sie davon erzählen. Erfreulicherweise sind die jeweiligen Schulleiter einsichtig hinsichtlich des Faschingszeitplans und genehmigen notfalls eine Freistunde.

Weniger verständnisvoll sind Maximilians Schulfreunde: die sticheln schon mal und ironisieren rund um den Status ihres Faschingsprinzen. „Wie kann man nur“, sagen die, während Veronikas Freundinnen mal neidisch und mal voller Bewunderung auf ihre Prinzessin schauen. Beides nehmen die beiden mit Gelassenheit in Kauf. Selbst Max, dem es schon ein bisschen weh tut, dass seine Klassenkameraden vergangene Woche im Skikurs waren, während er als Prinz zuhause bleiben musste. Es bestehe die Aussicht, dass er das mit einer anderen Klasse nachholen dürfe, sagt Mutter Bettina Huber.

Beide Prinzenmütter beteuern, dass sie erst über das ehrenvolle Amt ihrer Kinder vom Faschingsfieber gepackt worden seien. Bisher seien sie bei allen Auftritten dabei gewesen, die mit einem normalen Faschingstreiben nichts zu tun hätten, sagt Martina Krammer. Sie freuen sich, dass beide im Februar gleich mehrmals in Pöttmes auftreten werden. Auf dem Programm stehen der Edeka-Markt, der Kindergarten St. Peter und Paul, die Grund- und Mittelschule sowie das Caritas Pflegezentrum St. Hildegard. Die Krönung ist die Teilnahme am Pöttmeser Faschingsumzug am 11. Februar.