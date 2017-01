2017-01-05 10:09:00.0

Jugendseite K!ar.Text Das müssen Babysitter im Wittelsbacher Land können

Auf der Suche nach einem Nebenjob? Wir verraten, worauf es ankommt, wenn ihr Kinder und Kleinkinder betreuen wollt. Von Katja Walther

Der Spaß am Umgang mit Kindern und die Möglichkeit, das eigene Taschengeld aufzubessern, sind Gründe dafür, als Babysitter zu arbeiten. Doch worauf kommt es dabei an? Klartext hat Tipps, die die Chancen auf einen der begehrten Nebenjobs erhöhen.

Körperpflege

ANZEIGE

Wer als Babysitter arbeiten will, sollte das Wickeln beherrschen. Denn ab und zu kommt es schon mal vor, dass etwas in die Hose geht. Es ist auch wichtig, darauf zu achten, dass sich die Kinder vor Mahlzeiten oder nach dem Spielen im Dreck die Hände waschen.

Nahrung

Welche Nahrung ist für das Alter geeignet? Wie viel Pulver muss in ein Fläschchen und welche Temperatur ist geeignet? Diese Fragen sind wichtig, denn der Babysitter muss sich auch ums Essen kümmern können. Er muss einen Brei richtig zubereiten und kleine Snacks für zwischendurch auf die richtige Größe anpassen können.

Spiele

Der Babysitter spielt überwiegend zu Hause mit den Kindern. Aber warum nicht mal etwas Abwechslung hineinbringen und einen Spaziergang auf den nächstgelegenen Spielplatz machen? Der Spaß ist garantiert und die Kinder können sich mal so richtig austoben. Auch ein Besuch im Kino kann eine gute Alternative sein. Zu Hause kann es Spaß machen, einfach Lieder zu singen oder zu tanzen. Etwas anderes zu machen, als ständig mit den gleichen Spielzeugen zu spielen, bringt Abwechslung.

Treffen mit den Eltern

Vor dem ersten Nachmittag oder Abend mit den Kindern steht ein wichtiger Termin auf dem Plan: das Treffen mit den Eltern. Dabei muss geklärt werden, wann der Babysitter Zeit hat, wie viel Geld die Eltern dafür bezahlen. Zwischen fünf und zehn Euro in der Stunde können Babysitter verdienen.

Besprochen werden muss auch, was in der Wohnung und beim Umgang mit den Kindern besonders wichtig ist – zum Beispiel, ob ein Kind Allergien hat. Außerdem lernt der Babysitter das Kind schon mal kennen und kann Vertrauen aufbauen. Schließlich ist da ein fremder Mensch, der jetzt zum aufpassen kommen soll...

Was Babysitter können müssen

Wer als Babysitter arbeiten will, muss eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen haben. Freude am Umgang mit Kindern und Kleinkindern ist wichtig. Babysitter müssen verantwortungsbewusst, zuverlässig und engagiert sein. „Es ist wichtig, dass die zukünftigen Babysitter Empathie und Geduld haben und in der Nähe der späteren Einsatzfamilie wohnen“, erklärt Heidi Hagl, die einen Babysitter-Kurs leitet.

Kurs

Wer sich noch besser auf die Arbeit als Babysitter vorbereiten will, kann einen Kurs besuchen. Den bietet der Katholische Deutsche Frauenbund (KDFB) in Aichach einmal im Jahr an. Wer den Kurs besucht hat, bekommt ein Zertifikat und der KFDB hilft bei der Vermittlung von Familien. Wer am Kurs teilnehmen will, muss mindestens 14 Jahre alt sein.

Die Ausbildung zum Babysitter umfasst vier Bereiche. Der erste ist ein Einblick in die Entwicklungspsychologie. Wie verhält sich welches Kind in welchem Alter und wie muss der Babysitter damit umgehen? Das heißt zum Beispiel: So wird ein Fläschchen oder ein Brei richtig zubereitet. Der zweite Bereich ist die Körperpflege, zum Beispiel Wickeln. Erlernt werden auch Rituale, Regeln und das altersgerechte Spielen. Der dritte Bereich ist ein Erste-Hilfe-Kurs, denn ein Babysitter muss Kindern bei Verletzungen helfen können. Nach diesen theoretischen Einblicken bekommen die angehenden Babysitter die Möglichkeit, sie während des Kurses praktisch mit Kindern auszuprobieren.

Informationen

Termine und Hintergründe zum Kurs auf www.frauenbund-aichach.de. Der KDFB führt auch eine Babysitter-Kartei. Eltern können sich dort um einen Babysitter bewerben.