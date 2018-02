2018-02-12 05:47:00.0

Fasching Das närrische Volk im Wittelsbacher Land trotzt der Kälte

In Griesbeckerzell feiern am Faschingssonntag bis zu 11000 Besucher. Auch in Pöttmes sind es Tausende. Und am Samstag herrscht buntes Treiben auf dem Aichacher Stadtplatz Von Johann Eibl, Vicky Jeanty und Gerlinde Drexler

Rosa Häschen fahren auf einem Schlitten, Knastis hüpfen über die Straße, und Schafe bieten „Kuscheln für einen Euro“ an. Die närrische Zeit hat am Sonntag mit den Faschingsumzügen in Griesbeckerzell (Stadt Aichach) und Pöttmes ihren Höhepunkt erreicht.

Das schlechte Wetter führte dazu, dass die Zahl der Besucher hinter den Erwartungen zurück- blieb. In Griesbeckerzell beispielsweise waren es geschätzt 10000 bis 11000 Menschen, die mitfeierten. „Die Grundstimmung war sehr, sehr positiv, die Besucher waren sehr freundlich“, stellte Norbert Bachmann, der Chef der Veranstaltung am südlichen Rand von Aichach, fest. Diese Auffassung unterstrichen auch Erich Weberstetter, der Leiter der Polizeiinspektion Aichach, und Kreisbrandrat Christian Happach, die durchweg von einem ruhigen Verlauf sprachen. Weberstetter berichtete, dass kein polizeiliches Eingreifen erforderlich gewesen sei.

Mario Pettinger, der den Einsatz des Roten Kreuzes in Griesbeckerzell seit 20 Jahren leitet, war mit 30 Kräften vor Ort, darunter auch zwei Notärzte. Insgesamt zählte man 100 Frauen und Männer, die in den verschiedenen Organisationen als Helfer bereitstanden.

Laut Pettinger wurden zwei Personen ins Krankenhaus transportiert. Ein 16-jähriges Mädchen war gegen eine Mauer gefallen, ein 22-jähriger Mann zog sich bei einem Sturz eine Platzwunde am Kopf zu. Daneben behandelte das Rote Kreuz 14 weitere Patienten im Alter zwischen 16 und 17 Jahren, die zu viel Alkohol konsumiert hatten. Bei einer weiteren Person war am Sonntagabend unklar, ob sie ebenfalls in eine Klinik eingeliefert werden musste. Pettinger verglich das Treiben am Sonntag mit früheren Veranstaltungen: „Es war selten in 20 Jahren, dass wir keinen wegen einer Schlägerei zu versorgen hatten. Wir sind diesmal von Unfällen und Stürzen verschont geblieben.“ Bei der Abschlussbesprechung wurde die gute Zusammenarbeit der verschiedenen Organisationen herausgestellt. „Es ist fast wie bei einer Familie“, meinte Bernhard Höß, der Kommandant der Griesbeckerzeller Feuerwehr: „Das Konzept trägt Früchte.“

Hans Steiger ist in Pöttmes allerdings durch den Wind. Der Vorsitzende des Verkehrs- und Verschönerungsvereins hatte noch während des Pöttmeser Umzugs vom tödlichen Unfall einer jungen Frau beim Faschingsumzug in Waidhofen (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) gehört. „Wenn so etwas passiert, hat man keine Lust mehr, noch mal so etwas zu organisieren“, sagt er. Entsprechend erleichtert ist er, dass der Pöttmeser Faschingsumzug ohne größere Zwischenfälle am späten Sonntagnachmittag am Volksfestplatz ein gutes Ende genommen hat. „Wir überlegen zwar jedes Mal, was wir noch verbessern können“, betont Steiger.

Die genaue Anzahl der Besucher kann auch er nur schätzen. „Es waren sehr viele, sicher mehrere Tausend.“ Auf jeden Fall sei die Teilnahme der 36 Gruppen und Vereine, von denen viele einen eigenen Wagen hatten, ein Rekord.

