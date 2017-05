2017-05-01 07:00:00.0

Dorferneuerung Das soll sich in Mainbach ändern

Der Mainbacher Arbeitskreis hat die Pläne für die Dorferneuerung im Hollenbacher Gemeinderat vorgelegt. Spielplatz, Feuerwehrhaus und Pumpenhaus stehen im Fokus. Von Katja Röderer

Mainbach wird sich verändern. Was genau im Hollenbacher Ortsteil geschehen soll, war jetzt Thema im Gemeinderat. Hier wurden die Pläne zur Dorferneuerung am Donnerstagabend offiziell vorgestellt. Mehrere Mainbacher hatten sich in den vergangenen Monaten immer wieder zusammengesetzt, um ihre Vorschläge für die anstehende Dorferneuerung in einem Arbeitskreis auszuarbeiten. Im Mittelpunkt des Interesses steht in Mainbach der Spielplatz. Weiterhin sind Veränderungen am Pumpenhaus und am Feuerwehrhaus vorgesehen.

Planer Bernhard Leitner vom Architekturbüro Moser und Ziegelbauer erklärte dem Gemeinderat die Vorschläge. Er wies immer wieder darauf hin, dass Einzelheiten noch nicht entschieden seien.

Buswartehäuschen in Mainbach bekommt eine neue Aufgabe

Fest steht aber schon jetzt, dass das hölzerne Buswartehäuschen an der Halterstelle „Mainbach Ort“ eine neue Aufgabe bekommen soll. So könnten sich die Mainbacher gut vorstellen, dass es zwar auch weiterhin als Wetterschutz für diejenigen dient, die dort auf den Bus warten. Es bekommt aber zudem einen verschließbaren Raum, in dem beispielsweise Spielgeräte untergebracht werden können. Der offen gestaltete Wartebereich hat einen Durchgang mit Türchen zum Spielplatz. Planer Leitner war in der Gemeinderatssitzung überzeugt: Ein geschlossenes Häuschen „verführt zu Fehlverhalten“.

Auf dem Spielplatzgelände direkt hinter dem Häuschen könnte sich der Planer eine Schachfläche vorstellen. In diesem vorderen Bereich sollen zwei zusätzliche Bäume gepflanzt werden. Sitzmöglichkeiten sind denkbar. Der gesamte Spielplatz bekommt laut den derzeitigen Plänen einen Holzlattenzaun. Zum einen laufen die Kinder dann nicht überraschend auf die Straße, zum anderen wäre der Platz abschließbar. Ein Tor ermöglicht größeren Geräten wie Rasenmähern weiterhin die Durchfahrt zum Gelände.

Auch neue Spielgeräte wären im Rahmen der Dorferneuerung förderfähig. Bei Wasserspiel-Elementen und ganz besonders bei einer möglichen Öffnung des Dümpfelbachs müsse dann allerdings darauf geachtet werden, dass sehr kleine Kinder nicht ertrinken können, hieß es.

Der Platz vor dem Buswartehäuschchen soll verengt werden, damit der Verkehr langsamer vorbeirollt. Dafür würde ein bestimmter Abschnitt vor dem Haus beispielsweise mit Granitpflaster ausgestattet, sodass die Abgrenzung zur Straße deutlich erkennbar ist. Busse und Lkw kämen noch um die Kurve, müssten aber langsam fahren. Bürgermeister Franz Xaver Ziegler hatte keine Bedenken, dass dies dann nicht mehr funktionieren könnte. „Das ist schon eine große Kreuzung“, sagte er. Der Bürgermeister gab zu bedenken: Das „Multifunktionshäusl“ wäre ein möglicher Stand für den Nikolausmarkt. Spielplatz und Häuschen seien das markanteste Thema im Arbeitskreis gewesen. Die grob angesetzten Kosten von etwa 40000 Euro erschienen ihm vergleichsweise hoch.

Parkplätze sorgen für Diskussion im Gemeinderat

Die vorgeschlagenen zwölf Parkplätze am Pumpenhaus sorgten hingegen für etwas weniger Begeisterung in der Gemeinderatssitzung. Therese Isele-Juraske fand zwölf Plätze für Spielplatzbesucher „total übertrieben“. Sie bat darum, die Plätze dann auf keinen Fall auch noch zu asphaltieren. Alternativ schlug sie vor, drei bis fünf Parkplätze am Rand des Spielplatzes einzuplanen.

Im Rahmen der Dorferneuerung wird die Trafo-Station beim Feuerwehrhaus mit einer Hecke eingegrünt. Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Mainbach wünschen sich eine Sitzgelegenheit im Freien. Geplant ist eine Sitzbank-Kombination nahe am Haus, eine zweite etwas weiter weg auf der gegenüberliegenden Seite des Platzes. Einige Bepflanzungen müssten hier noch in Ordnung gebracht werden. Ob die befestigte Fläche asphaltiert oder gepflastert wird, ist ebenfalls noch nicht entschieden. Nachdem sich die Dorferneuerung derzeit in der groben Planung befindet, konnte Stefan Greppmeirs Frage nach den Fördersätzen nicht abschließend beantwortet werden. Grob überschlagen rechnet die Gemeinde Hollenbach mit durchschnittlich 50 Prozent.

Die vorgelegte Richtschnur des Arbeitskreises Dorferneuerung Mainbach wurde vom Gemeinderat am Donnerstag einstimmig befürwortet. Jetzt wird der Arbeitskreis die Pläne weiterentwickeln und dann an das Amt für ländliche Entwicklung weitergeben.