2018-01-05 13:59:00.0

Geburt Das zweite Aichacher Neujahrsbaby ist da

Familie Grießer aus Aichach freut sich über ihre Tochter Emilie. Sie kam am Mittwochabend zur Welt.

Das zweite Aichacher Neujahrsbaby ist da. Das Mädchen kam am Mittwochabend um 20.25 Uhr per Kaiserschnitt im Aichacher Krankenhaus zur Welt. Emilie Grießer wog bei ihrer Geburt 2880 Gramm und ist 50 Zentimeter groß. Ihre Eltern, Mama Atchapannee und Papa Franz Grießer, wohnen in Aichach.

Die Aichacher Nachrichten gratulierten der Familie zur Geburt ihrer kleinen Tochter und überraschten sie mit einem Einkaufsgutschein im Wert von 100 Euro für die Wittelsbacher Drogerie in Aichach.

Einen Tag vor Emilie Grießer war das erste Aichacher Neujahrsbaby auf die Welt gekommen (wir berichteten): Am Dienstagabend um 22.30 Uhr erblickte Adrian Jonathan Mollis das Licht der Welt. Er ist nach dem fast dreijährigen Benedikt der zweite Sohn für die Familie aus dem Kühbacher Ortsteil Unterbernbach. Auch Adrians Eltern Rebecca und Manuel Mollis erhielten von den Aichacher Nachrichten einen Einkaufsgutschein im Wert von 100 Euro für die Wittelsbacher Drogerie in Aichach überreicht.

Die ersten beiden Neujahrsbabys im Landkreis Aichach-Friedberg kamen heuer im Friedberger Krankenhaus zur Welt: Nur zweieinhalb Stunden nach dem Jahreswechsel wurde Can Atakan geboren. Bis zum Vormittag des Neujahrstages verzeichnete die Friedberger Geburtenstation dann bereits ein zweites Neujahrsbaby. (nsi/kabe)