2018-02-11 12:13:00.0

Polizei Friedberg Dasing: Unfall an Baustelle auf der B300

Mal wieder Unfall und Stau auf der B300 bei Dasing. Was war passiert?

An der Baustelle auf der B300 bei Dasing kam es am Freitagabend zu einem Unfall. Wie die Polizei Friedberg meldet, hatte ein aus Richtung Aichach kommender Pkw-Lenker den Rückstau an der Baustelle nicht rechtzeitig erkannt. Als er in den Gegenverkehr auswich, stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Ein weiterer aus Richtung Aichach kommender Pkw-Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in die beiden Unfallfahrzeuge. Die im Gegenverkehr fahrende Fahrzeuglenkerin wurde durch den Unfall leicht verletzt. An allen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Bundesstraße war 1,5 Stunden in beide Richtungen gesperrt.