2018-01-19 11:30:00.0

Ehrenamt Dasing würdigt seine Feuerwehren

Gemeinderat beschließt, den Partnern den Aufenthalt im Erholungsheim zu bezahlen. Aktive Mitglieder erhalten außerdem eine Jahreskarte für das Schwimmbad. Von Felicitas Lachmayr

Sie arbeiten ehrenamtlich und riskieren im Ernstfall ihr Leben. Für ihren Einsatz sollen die Mitglieder der Feuerwehren der Gemeinde Dasing stärker gewürdigt werden. Das beschloss der Gemeinderat nach einem Antrag der Feuerwehr Dasing.

Für eine 40-jährige aktive Mitgliedschaft werden Feuerwehrler vom Freistaat Bayern geehrt und erhalten einen Gutschein für einen achttägigen Aufenthalt im Feuerwehrerholungsheim in Bayerisch Gmain. Bislang mussten Begleitpersonen den Aufenthalt selbst bezahlen. Mit dem Beschluss des Gemeinderats können Eheleute oder Lebenspartner nun kostenlos mitfahren. Die Ausgaben von 300 Euro übernimmt die Gemeinde. „Viele Feuerwehrler könnten den Dienst nicht machen, wenn ihnen der Partner nicht den Rücken freihalten würde“, betonte Werner Ernestus (CSU). Es sei vollkommen gerechtfertigt, dass der Gutschein den Partner miteinschließen.

ANZEIGE

Zudem stellte die Feuerwehr Dasing den Antrag, dass aktive Mitglieder, die viel im Einsatz sind, für ihre Tätigkeit mit einer Familienjahreskarte für das Dasinger Freibad belohnt werden. Auch das unterstützte der Gemeinderat. „Sie machen das alle ehrenamtlich, und das sollte auch gewürdigt werden“, sagte Susanne Kanzler (Freie Wähler). Allerdings seien die Mitglieder der kleineren Feuerwehren insgesamt weniger im Einsatz und hätten somit weniger Chancen, eine Jahreskarte zu bekommen, wandte Bürgermeister Erich Nagl ein. Um Gerechtigkeit zu schaffen, liegt die Verantwortung nun bei den Kommandanten vor Ort. Sie wüssten am besten, welche Mitglieder wirklich aktiv dabei sind und damit Anspruch auf eine Jahreskarte hätten. Weiteres in Kürze:

Unkrautbeseitigung Die Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft wollen ein Fahrzeug zur Unkrautbekämpfung anschaffen. Damit können Wildkräuter und Wurzeln mit Heißwasser entfernt werden. Es soll in jeder Mitgliedgemeinde drei Mal im Jahr zum Einsatz kommen, alle Mitglieder müssen zustimmen. Die Kosten des Geräts belaufen sich auf rund 160000 Euro. Der Dasinger Gemeinderat stimmte der Anschaffung zu.

Einheimischenmodell Um Bauplätze auszuschreiben, muss die Gemeinde ihre Vergaberichtlinien an geltende EU-Vorschriften nach dem Einheimischenmodell anpassen. Um die Gemeinderäte über das Modell zu informieren, soll eine eigene Sitzung anberaumt werden. Ein Termin steht noch nicht fest.

Bauvorhaben Die Gemeinde erhielt eine Bauvoranfrage für ein Grundstück am Koblweg in Laimering. Der Rat beschloss, nicht nur die Bauleitplanung für zwei Bauplätze in die Wege zu leiten, sondern einen größeren Bereich zwischen Koblweg und Riedener Straße in die Planungen miteinbeziehen. So könne man sechs bis zehn Bauplätze schaffen, sagte Nagl. Die Gemeinde will Kontakt mit den drei Grundstückeigentümern aufnehmen.

Pumpe Die Feuerwehr Rieden erhält eine neue Pumpe für ihr Fahrzeug. Die Derzeitige ist 25 Jahre alt. Sie funktioniere noch, aber man könne damit rechnen, dass sie bald den Geist aufgebe, erklärte Bürgermeister Nagl.