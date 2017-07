2017-07-13 15:08:00.0

Medien Dasinger Landarztpraxis wird zum Fernsehstudio

Diäten im Test: Steinzeiternährung oder vegan – was ist besser? Ortwin Gut aus Dasing berät die Probanden

Von Sabine Roth

Dasing Welche Diät ist gesünder: rein vegane Ernährung oder eiweißreiche Kost? Dazu wird es bald eine Dokumentation auf Kabel TV geben. Die Dreharbeiten dazu fanden in der Praxis von Landarzt Dr. Ortwin Gut in Dasing statt. Über einen Monat lang werden die zwei Testpersonen Friederike Wolf und Julian Puritscher von der Fernsehproduktionsfirma mo.t.v. aus München auf ihrem Weg beim Abnehmen begleitet.

Heute gibt es eine unüberschaubare Zahl von Diäten und Ernährungsplänen. Viele dieser Modelle sind nur Trends ohne eine wissenschaftliche Grundlage. Sie sind ungesund, nicht dauerhaft praktikabel oder sehr kompliziert. Zwei Diäten sollen nun genauer unter die Lupe genommen und im Rahmen einer Dokumentation begleitet werden. Der Münchner Student Julian hat sich für eine eiweißreiche Ernährung im Rahmen der Paleo-Diät, die auch Steinzeiternährung genannt wird, entschieden. Sie orientiert sich an der Ernährung unserer Jäger-und-Sammler-Vorfahren – man darf sich nur von Fleisch, Fisch, Meeresfrüchten, Gemüse, Obst und Nüssen ernähren. Kohlehydrate sind ganz wegzulassen. Das heißt im Klartext für Julian: keine Nudeln, kein Brot, kein Reis und keine Kartoffeln. Anwender der Paleo-Diät essen damit genau das, worauf die Evolution den Menschen in Hunderttausenden von Jahren vorbereitet habe und seien dadurch schlank, leistungsfähig und überdurchschnittlich gesund. Wie sich das auf den Gesundheitszustand des 25-Jährigen auswirkt, wird sich nach vier Wochen zeigen.

Julian Puritscher hat schon viel von Paleo gehört. Er hofft, einiges an Gewicht zu verlieren, hat jedoch Bedenken, nicht mehr leistungsfähig zu sein. „Dreimal die Woche mache ich Sport, und wie es mir dann geht ohne Kohlenhydrate, darauf bin ich gespannt. Zudem weiß ich nicht, wie sich mein Cholesterinspiegel entwickelt, er ist jetzt schon höher als erlaubt“, erzählt er.

Friederike Wolf wird sich dagegen ausschließlich vegan ernähren. In Deutschland leben rund sechs Millionen Vegetarier. Fast jeder Zehnte davon ernährt sich vegan, verzichtet also auf jegliche Produkte vom Tier. Das bedeutet, man muss neben Fleisch auch auf Eier, Käse und Milchprodukte verzichten. Doch kann eine rein pflanzliche Kost den täglichen Nährstoffbedarf decken? Die 40-jährige Mutter von zwei kleinen Kindern ist gespannt, wie es ihr in den vier Wochen ergehen wird.

Sie macht sich schon jetzt Einkaufspläne und hat sich überlegt, wo sie künftig einkaufen wird. Im Supermarkt um die Ecke wird es nicht alles geben. „Besonders schwerfallen wird mir der Verzicht auf Milch, der kleine Schluck im morgendlichen Kaffee wird mir sehr fehlen. Und ich frühstücke ausschließlich herzhaft, das wird auch hart für mich“, sagt Wolf. Sie hofft natürlich, einige Kilos loszuwerden. Dr. Ortwin Gut und sein Praxisteam waren aufgeregt, als das Kamerateam zu den Dreharbeiten in die Praxis im Bitzenhofer Weg kam. Gedreht wurden ein Gespräch der beiden Probanden mit dem Allgemeinarzt und die ärztlichen Untersuchungen. Dazu gehören – ähnlich einem Gesundheitscheck – Blutentnahme, Blutdruckmessen, EKG sowie Festhalten der Größe und des Gewichts. „Wichtig sind die Blutwerte zu Beginn der Diäten. Wir werden die Vitamine B12 und D und den Cholesterin- sowie den Zinkwert genauer unter die Lupe nehmen. Und ich prüfe den allgemeinen Gesundheitszustand der beiden, damit wir sichergehen können, dass die beiden die vier Wochen auch ohne Probleme schaffen werden“, sagt Gut.

In vier Wochen trifft sich das Filmteam wieder in der Praxis in Dasing, um zu sehen, wie es den Probanden ergangen ist und wie ihr Gesundheitszustand nach der Diät ist. Es wird ein zweiter Check gemacht, um Vergleichswerte zu erzielen und ein Fazit ziehen zu können. Wir werden berichten.

Wann diese Dokumentation genau ausgestrahlt wird, steht noch nicht fest.