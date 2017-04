2017-04-18 05:42:00.0

Natur Dasinger Storch hat neue Partnerin

Auch aus den anderen Nestern im Wittelsbacher Land in Pöttmes, Grimolzhausen, Aichach und Bachern gibt es Neuigkeiten Von Michael Kienastl

Erfreuliche Neuigkeiten gibt es zu den Störchen im Wittelsbacher Land. Das sagt Gerhard Mayer vom Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV), Kreisgruppe Aichach-Friedberg. Nachdem der Dasinger Storch für kurze Zeit vermisst wurde, sind nun alle fünf Paare in ihren Nestern und brüten. In der ersten Maiwoche wird sich laut Mayer dann zeigen, ob und wie viel Nachwuchs es gibt.

In Aichach sind die zwei Störche momentan ständig in ihrem Nest auf dem ehemaligen Mondi-Kamin an der Flurstraße. Beide sind unberingt, folglich ist es nicht nachvollziehbar, woher sie stammen oder ob es sich um das gleiche Paar wie im vergangenen Jahr handelt.

In Dasing ist wieder ein alter Bekannter im Nest auf dem Strommast an der Taitinger Straße. Und das im doppelten Sinne. Denn das Männchen wird im Mai bereits 17 Jahre alt und ist somit laut Mayer der älteste der Beringten in der Region Augsburg und Aichach-Friedberg. Im Regelfall werden Störche circa 20 Jahre alt. Die ehemalige Partnerin des Tiers aus Achern in Südbaden ist allerdings nicht mehr dabei. Sie hat sich im vergangenen Jahr schwer am Fußgelenk verletzt und wurde zuletzt wider Erwarten im Augsburger Zoo gesichtet. Mayer berichtet, dass das Storchenweibchen wegen der Verletzung vor einem Jahr nicht in der Lage war, den Geschlechtsakt zu vollziehen. Es führte später eine Scheinbrut durch. Der 17-jährige Südbadener hat aber bereits eine neue Partnerin gefunden. Laut Mayer handelt es sich um ein dreijähriges beringtes Weibchen aus Ulm. Im Regelfall sind Störche ab genau diesem Alter geschlechtsreif. Der große Altersunterschied ist nichts Ungewöhnliches, erklärt der Vogelschützer, auch hier wird gebrütet. Obwohl Störche im Regelfall monogame Tiere sind, war das Dasinger Männchen noch Ende März bei einem Weibchen im Friedberger Stadtteil Bachern. Nach dem kurzen Rendezvous dort hat das Bachener Weibchen aber ein anderes unberingtes Männchen gefunden, das Brutgeschäft läuft mittlerweile auch hier.

Auch ein weiterer alter Bekannter ist wieder im Wittelsbacher Land. In Pöttmes auf dem Oberen Tor am Marktplatz ist der „Hausherr“ aus dem Winterquartier zurückgekehrt und konnte anhand seines Rings eindeutig identifiziert werden. Weil er aus dem Elsass stammt, wird er auch „Franzose“ genannt. Bei ihm ist ein unberingtes Weibchen, auch diese beiden Störche befinden sich bereits mitten im Brutgeschäft. Gleiches gilt für das Paar aus dem Raum Bodensee, das im Pöttmeser Ortsteil Grimolzhausen auf dem Kirchturm nistet. Beide tragen Ringe der Vogelwarte Radolfzell.

Gerhard Mayer ist zufrieden, dass mittlerweile alle alten Nester besetzt sind: „Jetzt sind wir wieder beruhigt.“ Er ist auch froh über die Zusammenarbeit aller Beteiligten. Es gebe viele Artenschützer hinter den Kulissen, die „eine hervorragende Arbeit leisten“. Dazu gehören die Lechwerke (LEW), die zum Beispiel in einer Gemeinschaftsaktion mit dem LBV eine stählerne Nisthilfe für die Störche in Bachern montiert haben. Die Tiere hatten zuvor ein zentnerschweres Nest direkt auf die Stromleitungen gebaut.

Nur mit vier weiteren, vom LBV für die Störche bereitgestellten Nestern sei Geduld notwendig: Noch stehen die Behausungen in Sielenbach, Schloss Blumenthal, Schloss Mergenthau und St. Afra in Friedberg leer.