2017-12-12 07:09:00.0

Gastronomie Dasings Italiener kocht jetzt auch bayerisch

Im Restaurant an der Freizeitanlage bleiben im Winter die Gäste aus. Das wollen die Betreiber nun mit Hilfe von Kochprofis aus der gleichnamigen TV-Show ändern. Von Felicitas Lachmayr

„Schnitt!“, ruft es aus der Küche. „Und gleich noch mal.“ Da wirft Alberto Amma die Türe auf, in der Hand hält er ein Tablett voll kleiner Häppchen. Eine Kamera folgt ihm auf Schritt und Tritt in den Gastraum. In der Trattoria an der Dasinger Freizeitanlage werden an diesem Abend nicht nur Gemüse, sondern ganze Szenen geschnitten.

Denn die Betreiber Alberto Amma und Gabriele Köchl haben sich bei der Fernsehsendung „Die Kochprofis – Einsatz am Herd“ beworben. Drei Tage lang wurden sie von einem Kamerateam bei ihrer Arbeit begleitet und bekamen Tipps von den beiden Köchen Frank Oehler und Nils Egtermeyer. Die können sie dringend gebrauchen, denn seit einiger Zeit bleiben die Gäste aus.

„Im Sommer läuft es gut, aber zum Winter hin erleben wir eine Flaute“, erzählt Köchl. Vor zwei Jahren hat sie zusammen mit ihrem Lebenspartner Amma das Restaurant übernommen. Erst betrieben sie nur den Kiosk am Schwimmbad, dann das ganze Gasthaus. Das bietet Platz für 50 Gäste, im großen Saal kann mit bis zu 120 Leuten gefeiert werden. Dafür haben sie einiges investiert, finanziell wie emotional. „Es war immer mein Traum, ein eigenes Restaurant zu haben“, sagt Köchl. „Doch jetzt müssen wir richtig darum kämpfen und ich möchte diesen Traum nicht aufgeben.“

Das wissen auch ihre beiden Söhne Andreas und Patrick. Während der eine selbst als Koch im Restaurant mit am Herd steht, hatte der andere die Idee, bei der TV-Show mitzumachen. Denn in der Sendung geht es darum, Restaurants, die nicht so gut laufen, neu zu konzipieren und den Betreibern andere Perspektiven aufzuzeigen.

Dafür sind Gespräche vor laufender Kamera mit den Köchen notwendig, aber auch mehrere Testessen. Die beiden Profis Oehler und Egtermeyer geben dann verbal und kulinarisch ihren Senf dazu. Fazit in Dasing: nur italienisch kochen reicht nicht. „Wir sind hier in Bayern“, sagt Oehler. „Der Gast bestimmt das Angebot, denn er bringt das Geld rein.“ So stehen in der Trattoria neben italienischen Gerichten jetzt auch bayerische Schmankerl wie Schnitzel oder Krustenbraten auf dem Speiseplan. Köchl und Amma hoffen, dass sie damit punkten können und neben den Kochprofis auch die Gäste überzeugen können. Denn weniger die Küche als vielmehr die geografische Lage erschweren ihnen das Geschäft.

„Das Restaurant liegt etwas außerhalb und der Bauernmarkt ist direkt daneben“, sagt Köchl. Zudem glaubten viele, sie seien eine Vereinsgaststätte. „Aber das sind wir nicht.“ Das finden auch die Kochprofis, die das Ergebnis von Ammas Kochleistung vollends überzeugte. „Die beiden haben es verdient, dass es läuft“, so Oehler, der neben seiner Tätigkeit als Fernsehkoch ein Restaurant betreibt und schon mehrfach mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde.

Die Dreharbeiten waren vor allem für Köchl aufregend. „Anfangs war es komisch, vor der Kamera zu stehen und Sätze immer wieder sagen zu müssen“, erzählt die 57-Jährige. Aber man gewöhne sich schnell daran. Für ihren Partner Amma war es dagegen eher Routine. Denn er stand als Show-Koch auf Food-Messen schon des öfteren vor der Kamera, unter anderem neben Star-Köchen wie Tim Melzer oder Johann Lafer.

Trotz langjähriger Erfahrung als Koch hat auch er etwas von den Profis der Sendung gelernt. „Jetzt habe ich wieder ein paar neue Kniffs und Tricks drauf“, sagt Amma lachend. Außerdem hätten die Profis ihnen die Augen für ein neues Konzept geöffnet. „Wir sind guter Dinge, dass es jetzt läuft.“

Öffnungszeiten Das Restaurant „Trattoria La Piscina“ an der Freizeitanlage in Dasing hat von Mittwoch bis Sonntag zwischen 17 und 22 Uhr geöffnet. Sonntags gibt es zudem einen Mittagstisch von 11 bis 14 Uhr. Der Sendetermin für die Folge von „Die Kochprofis“ steht noch nicht fest.