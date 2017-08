2017-08-17 08:58:00.0

Friedberg David Hasselhoff kommt zu den Schlagertagen in Friedberg

Der Sänger und Schauspieler David Hasselhoff kommt zu den Schlagertagen im Mai 2018 nach Friedberg. Mit „Baywatch“ wurde er bekannt. Was macht er jetzt so? Von Felicitas Lachmayr

Braungebrannt, muskelbepackt und eine rote Rettungsboje unter dem Arm – so kennt man David Hasselhoff, die Inkarnation kalifornischer Sexyness. Reihenweise schmolzen die weiblichen Fans dahin, als er in den 1990er-Jahren als Rettungsschwimmer der Fernsehserie Baywatch neben Pamela Anderson am Strand von Malibu entlang joggte. Bald wird sich zeigen, ob der 65-Jährige die Frauenwelt immer noch so begeistert. Denn bei den Friedberger Schlagertagen am 11. und 12. Mai 2018 steht Hasselhof als Sänger auf der Bühne.

Dabei dürfte der 65-Jährige den meisten vor allem als Schauspieler bekannt sein. Als Hauptdarsteller der Fernsehserie Knight Rider gelang ihm in den 1980er-Jahren der Durchbruch. Die Action-Serie, in der Hasselhoff mit seinem sprechenden schwarzen Sportwagen K.I.T.T. coole Stunts machte und gegen Verbrecher kämpfte, erlangte Kultstatus. Die 241 Folgen der Serie Baywatch, die in 144 Ländern ausgestrahlt wurde und bis heute die erfolgreichste Fernsehserie der Welt ist, machten ihn zum Star der 1990er-Jahre. Hasselhoffs Rolle als Rettungsschwimmer wurde Kult, er selbst von vielen nur noch „The Hoff“ genannt. 2010 benannten Forscher sogar ein neu entdecktes Krustentier nach ihm. Die Hoff-Krabbe hat einen stark behaarten Brustpanzer, ihr Name ist eine scherzhafte Anspielung auf Hasselhoffs Markenzeichen, seine starke Brustbehaarung.

1996 erhielt er einen Stern auf dem Walk of Fame

1996 erhielt der Schauspieler einen Stern auf dem Walk of Fame. Er spielte in zahlreichen Komödien mit, übernahm die Hauptrolle im Broadway-Musical Jekyll and Hyde und saß in der Jury der Casting-Show America’s Got Talent. Im Mai dieses Jahres feierte Hasselhof ein kurzes Revival seiner Rettungsschwimmer-Karriere, als er zusammen mit Pamela Anderson einen Gastauftritt in einer Kino-Adaption der Baywatch-Serie hatte.

Neben seiner Karriere vor der Kamera machte er sich in Deutschland auch als Sänger einen Namen. Seit 1985 veröffentlichte er zwölf Alben. Während er in den USA musikalisch wenig erfolgreich war, landete er 1989 mit seiner Neuaufnahme des Liedes „I’ve been looking for freedom“ einen Riesenhit in Deutschland. Denn der Song, der sich bis zu 70000 Mal am Tag verkaufte, traf den Zeitgeist. An Silvester 1989 präsentierte er das Lied vor 500000 Menschen an der Berliner Mauer. Hasselhof hat nicht nur über seine Musik einen Bezug zu Deutschland. Auch die Wurzeln des 65-Jährigen liegen hier. Seine Ur-Ur-Großmutter wanderte 1865 mit ihrer Familie von Bremen nach Baltimore aus.

Im Mai 2018 kommt der Sänger und Schauspieler zu den Schlagertagen. Dann steht er neben Stars wie Guildo Horn, Claudia Jung, Pietro Lombardi und Julian David auf der Bühne. Ob er am Friedberger See dann immer noch für Baywatch-Stimmung sorgt, bleibt abzuwarten. Doch schon die Erinnerungen an den Rettungsschwimmer mit Waschbrettbauch dürfte bei so manchem weiblichen Schlagerfan für Hitzewallungen sorgen.