2017-02-03 11:26:00.0

Messewesen Der Freistaat lässt sich bitten

Landrat Klaus Metzger findet deutliche Worte für die zögerliche Haltung des Wirtschaftsministeriums. Warum ein Zuschuss aus München wichtig ist Von Thomas Goßner

Landrat Klaus Metzger (CSU) kann über die eigene Staatsregierung nur den Kopf schütteln. „Das Verhalten des Freistaats ist nicht ganz nachvollziehbar“, sagte er mit Blick auf die Weiterentwicklung der Augsburger Messe, an der auch der Landkreis Aichach-Friedberg mit 7,79 Prozent beteiligt ist. Denn die zögerliche Haltung des Wirtschaftsministeriums gefährde inzwischen den ganzen Messestandort. „Die Situation ist in gewissem Maß dramatisch“, sagte der Landrat.

Im Kreisentwicklungsausschuss stellte Messe-Geschäftsführer Gerhard Reiter die aktuelle Entwicklung und den Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 vor. Die Entwicklung dabei ist laut Reiter positiv: Der Umsatz wurde seit 2009 auf über sieben Millionen mehr als verdoppelt, gestiegen sind auch die Zahlen der Messebesucher und Aussteller. Das Defizit soll von 580000 Euro im Jahr 2015 heuer auf 381000 Euro sinken. Die Umwegrendite für die Region bezifferte der Messechef auf über 100 Millionen Euro.

Um diesen Weg fortzuführen, muss allerdings investiert werden. Die beiden Leitmessen Interlift und Grindtec sind laut Reiter nur dann dauerhaft am Standort zu halten, wenn die für den Feuerwehrtag im Jahr 2000 errichtete Halle 2 durch einen Neubau ersetzt wird. Dafür sind 20 Millionen Euro nötig, die die Stadt Augsburg und die beiden Landkreise als Geschäftsführer allerdings nicht allein stemmen können. Darum soll sich der Freistaat mit 50 Prozent an den Kosten beteiligen.

„Wir kämpfen darum, dass der Freistaat einsteigt“, sagte Landrat Metzger. Doch ein gemeinsames Gespräch im Wirtschaftsministerium blieb bislang ohne konkreten Erfolg. Vielmehr forderte die Staatsregierung erneut Auskunft zu Fragen, die laut Metzger längst beantwortet sind. Augsburgs OB Kurt Gribl (CSU) hat darum erneut nach München geschrieben und auf die Gefahr für den Messestandort aufmerksam gemacht. Ziehen Grindtec und Interlift ab, ist das nach Angaben von Gerhard Reiter nicht nur ein Schlag für Augsburg, sondern für ganz Bayern, weil weder Nürnberg noch München geeignete Alternativen seien.

„Wir versuchen seit sieben Jahren, beim Freistaat die Positionierung von Augsburg klarzustellen“, sagte Reiter. Man sei eine Ergänzung zu Nürnberg und München, keine Überschneidung. Unverständnis verursacht, dass die Staatsregierung an den beiden anderen bayerischen Messegesellschaften sogar beteiligt ist, für Augsburg jedoch schon um einen vergleichsweise geringen Zuschuss gerungen werden muss. So sieht der Masterplan für die Messe Nürnberg, an der der Freistaat fast die Hälfte der Anteile hält, Investitionen von 700 Millionen Euro vor. In Augsburg sind gerade 47 Millionen für Verbesserungen eingeplant. „Es erschließt sich nicht, warum sich der Freistaat so ziert“, sagte Landrat Metzger.

Darum steht auch die Zustimmung des Landkreises Aichach-Friedberg zur neuen Halle 2 unter Vorbehalt. Nur wenn der Freistaat den Bau mitfinanziert, sollen 500000 Euro in die Planung investiert werden. Die Messegesellschaft will dafür gegebenenfalls ein Darlehen aufnehmen.