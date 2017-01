2017-01-15 07:30:00.0

Porträt Der Knolli packt’s

Der Bäckermeister Hansjürgen Knoll läuft den Jakobsweg von Friedberg nach Santiago de Compostela. 3000 Kilometer, dreieinhalb Monate, keine Blasen. Von Ute Krogull

Mit der Jakobsmuschel, dem Symbol der Pilger, an der Kappe wanderte Hansjürgen Knoll von Friedberg nach Santiago de Compostela. Hier ist er am Rand der Pyrenäen angelangt.

Der Jakobsweg ist der bekannteste Pilgerweg der Welt. Seit über 1000 Jahre wandern Menschen zum Grab des Apostels Jakob in der spanischen Stadt Santiago de Compostela. Allein vergangenes Jahr waren es über 278000 – einer von ihnen der Friedberger Bäckermeister Hansjürgen Knoll. Pilgern liegt im Trend, nicht erst seit Hape Kerkelings Bestseller „Ich bin dann mal weg“. Doch während viele – auch Komiker Kerkeling – den Weg erst in Spanien beginnen, folgte Knoll dem Satz „Der Jakobsweg beginnt vor deiner Haustür“. Den ersten Stempel in seinem Pilgerpass holt er sich in der Friedberger Jakobskirche am 24. Juli 2016, den letzten am 5. November 2016 in Santiago. Dazwischen liegen 3000 Kilometer – und ein großes Gefühl von Freiheit. Aber von Anfang an:

Knoll, bis 2016 Chef der gleichnamigen Landbäckerei (Werbeslogan: „Der Knolli backt’s.“) übergab vergangenes Jahr den Betrieb an seinen Sohn. „Ich wusste, am Abschluss eines 50-jährigen Arbeitslebens, von 18 bis 68, muss ich den Absprung schaffen.“ Sonst, so die Befürchtung, würde das Leben weiter im gewohnten Trott verlaufen. So entstand bei dem von jeher reisefreudigen Bäcker- und Konditormeister die Idee der Pilgerfahrt. Das Altstadtfest machte er noch mit, dann lief er los. Ein Zeitlimit hatte er sich bewusst nicht gesetzt, auch in Etappen wollte er nicht laufen. „Das ist dem Pilgergedanken nicht förderlich. Da hat man schon die Rückreise im Blick, wenn man losgeht.“ Endlich mal dem Termindruck eines Bäcker- und Unternehmerdaseins entfliehen: Das war ein Ziel, mindestens so wichtig wie die berühmte Kathedrale in Santiago – und ein Ziel, das er letztlich auch erreicht hat.

ANZEIGE

„Das Schöne ist, dass man ein freier Mensch ist“

Knoll lief allein („Das kann ich nur empfehlen.“) und kann stundenlang über seine Reise berichten. Doch letztlich lasse sich das Besondere auf wenige Sätze reduzieren, sagt er, und das sind nicht einige der vielen außergewöhnlichen Erlebnisse, sondern: „Das Schöne ist, dass man ein freier Mensch ist.“ Auf dem Weg müsse man keine Rücksichten nehmen, niemand habe Erwartungen an einen. Bewusst nahm er sich die Zeit, an Orten, die ihm gefielen, länger zu verweilen. Und dann das andere: „Es ist ein einfaches, unkompliziertes, reduziertes Leben.“ Elf Kilo wog der Rucksack, mit dem er vorher probeweise im Mezgerwäldle „geübt“ hatte. Darin einSchlafsack und ein Handtuch, T-Shirt, Socken und Unterwäsche zum Wechseln, Trekkingsandalen, die Reiseführer, Hygieneartikel, Wasser und Wegzehrung.

Manche, erzählt er, tranken abends Champagner – er schlief auch mal im Stroh. Wochenlang las er keine Zeitung, bekam kaum etwas mit von der Welt. Die Komplexität des modernen Lebens, glaubt er, überfordere viele – ein Grund womöglich, warum Pilgern weltweit im Trend liegt. Nicht, dass es immer so einfach wäre. „Der Weg ist hart“ – sei es wegen steiler Pässe, sei es wegen des Gefühls der Endlosigkeit in der französischen Landschaft. „Da sollte man eine gewisse mentale Stärke mitbringen.“ Zum Glück machte das Wetter mit, trotzdem dachte Knoll irgendwann ans Aufhören. Doch er lief weiter. „Ich wusste, wenn ich mich jetzt in den Zug setzte, kehre ich nicht mehr zurück.“ Und er hatte Glück, wurde nicht krank, hatte keine Blasen (Tipp: ein Paar dünne und ein Paar dicke Socken und jeden Abend die Füße eincremen.)

Den Kulturschock lindert er auf Mallorca

Manchmal sah er den ganzen Tag niemanden, doch letztlich traf er unzählige Menschen jeden Alters, vom Schlossgärtner bis zum Professor, aus aller Welt. Viele Amerikaner seien unterwegs, aber auch buddhistische Mönche. „Es ist mehr eine spirituelle Angelegenheit als eine katholische.“ Eine der nettesten Begegnungen aber hatte er gleich hinter Ettringen. Eine Familie, bei der er um Wasser bat, lud ihn zum Mittagessen ein. Ansonsten ernährte er sich von dem, was es in den Pilgerherbergen gab, tagsüber von Äpfeln und Wasser. Acht Kilo hatte er abgenommen, als er schließlich an der Kathedrale eintraf. Dieser Moment sei schlichtweg überwältigend, sagt er. Danach besuchte er noch Finisterre und machte auf dem Rückflug einen Zwischenstopp auf Mallorca – um den „Kulturschock“ auf der Heimreise zu mildern.

Gelassener sei er durch die Pilgerreise geworden, sagt er, und er habe gelernt, andere Prioritäten zu setzen. Und er hat schon wieder neue Ziele. Erst einmal den Engadiner Skimarathon – jetzt, wo er schon mal fit ist. Und in der warmen Jahreszeit den Lechweg. Dann wird es bei Knoll wieder heißen: „Ich bin dann mal weg.“