2017-10-28 15:00:00.0

Forstwirtschaft II Der Schädling ist aktuell in Schach

Förster der Waldbesitzervereinigung Martin Hollfelder erklärt, was etwas Regen ausmacht.

In den letzten Jahren hat die Waldbesitzervereinigung (WBV) Aichach jeweils so um die 9000 Festmeter (fm) Käferholz vermarktet. 2017 werden es mit 18000 Festmeter wohl doppelt so viel sein. „Wir werden nächstes Jahr massive Buchdrucker-Probleme bekommen“, sagte WBV-Förster Martin Hollfelder voraus. Die Käfergefahr sei im Moment rückläufig. „Er legt heuer keine neuen Brutgänge mehr an“, stellte der WBV-Förster klar und verwies auf die zurückbleibenden Schäden: „Ein Baum ohne Rinde stellt keine forstliche Gefahr mehr dar.“ Offensichtlich genügen doch einige wenige Millimeter Niederschlag mehr, um den Borkenkäfer in Zaum zu halten. Im Gebiet von Affing über Aindling bis Pöttmes gab es dieses Mehr an Regen. Schwer betroffen dagegen sind die Umkreise von Ober-, Untermauerbach und Klingen. „Im August haben wir dort nur noch hinterhergeräumt. Wir sind nicht mehr nachgekommen“, klagte Hollfelder, sah die Ursachen dafür jedoch nicht allein im fehlenden Nass von oben. Hier zeige sich, wenn im Mai nicht konsequent Käferbekämpfung stattfindet, wirke sich das bei entsprechender Witterung im Juli und August katastrophal aus. „Da wurden Hausaufgaben schlecht gemacht“, mahnte der stellvertretende WBV-Geschäftsführer. (mgw)