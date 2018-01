2018-01-16 17:00:00.0

Weltmusik Der Traum vom Orient

Quadro Nuevo begeistert Publikum im ausverkauften Aichacher Pfarrzentrum. Die Musiker vereinen Geist, Seele und Herz der Sufi-Musik mit Jazz und anderen Elementen. Von Manuela Rieger

Ursprünglich als kommerzielles Sammelbecken für abgedroschene Exotismen erdacht, wird Weltmusik mit Quadro Nuevo als musikalische Idee begreifbar: Technische Souveränität und kindliche Freude am Experiment schaffen das Unmögliche – aus Beliebigkeit wird Vielseitigkeit, unzählige Einflüsse fließen in eine gemeinsame Richtung. Zuletzt die Tage in Buenos Aires mit den melancholischen und ekstatischen Tangorhythmen, nun quasi mit dem fliegenden Teppich in das Reich des Orients. Das erlebten jetzt die Konzertbesucher im ausverkauften Aichacher Pfarrzentrum.

Das Quartett Quadro Nuevo, das aktuell mit Mulo Francel an Saxofon und Klarinette, Andreas Hinterseher am Bandoneon und D. D. Lowka an Bass und Congas zusammen mit Evelyn Huber an der Harfe besetzt ist, klingt, als hätte jemand Geist, Seele und Herz der Sufi-Klangkultur mit Jazz und Musik rund um den Globus inhaliert, verinnerlicht und wieder neu hervorgebracht. Quadro Nuevo begeistert das Publikum beim Konzert in Aichach.

Immer unterwegs hat das Instrumental-Quartett abseits der gängigen Genre-Schubladen so eine ganz eigene Sprache der Tonpoesie entwickelt, geprägt von der innigen Liebe zum Instrument und von leidenschaftlicher Spielfreude und Hingabe. Selten wird Musik mit so viel Spannung, Verve und Einfühlungsvermögen in fremde Kulturen dargeboten. Das konsequente Aufbrechen und Erweitern der strengen klassischen Sufi-Musik mit ihren festgelegten Formen und Formeln sowie deren Durchdringung mit westlichen, östlichen und speziellen Jazz-Elementen - das Publikum war begeistert von dieser Art Fusionsmusik. Weltmusik, wie die Instrumentalisten von Quadro Nuevo ihre Musik nennen.

In einer lauen Wüstennacht begegnen die Zuhörer Reisenden aus aller Herren Länder auf einer besonderen Wanderung. Denn wenn mit der untergehenden Sonne die Karawane zur Ruhe kommt, sitzen sie zusammen am Feuer und erzählen sich ihre Geschichten in Form von Musik. Im geheimnisvollen Mondeslicht spielen sie von Sehnsucht und Leidenschaft, vom Abschied und Neubeginn, vom Suchen und Finden, von der Wüste und wilden, fruchtbaren Gärten.

Als Intro „Shams“, eine Ode an die Sonne. Die Komposition von Evelyn Hubers hymnischer „Nilade“ oder Mulo Francels fröhlich swingende „Symphonie „For the Sheik“, der Tanz am Nil oder Andreas Hintersehers mit seinem nach Wiener Kaffeehaus-Walzer anmutendes „Café Kairo“. Westlich mediterran kam die Ode an den Maler Giovanni Battista Tiepolo daher. Sehr treffend, denn die Arbeiten in der Würzburger Residenz gelten als das Hauptwerk Giovanni Battista Tiepolos: Im Treppenhaus zeigen die Fresken die vier Erdteile, wie die Musik der Instrumentalisten im Pfarrzentrum eben Musik aus den Kontinenten widerspiegelt. Quadro Nuevo zaubern virtuos und atmosphärisch ein pulsierendes Klang-Mosaik aus Osteuropa, Orient und Okzident und bewegen sich dabei mühelos zwischen Weltmusik, Tango, Klassik, Pop, Jazz und Sufi-Musik. Mal groovend, mal zart fließend, aber stets in einer universellen Sprache, die jeder versteht. Da seufzt das Akkordeon, da werden die Ventile der Klarinette geklopft, die Harfe jubiliert und der Bass grummelt dazu. Oder ein langes Trommelsolo ersetzt den Tanz der Derwische.

Die Musiker nehmen den Zuhörer mit auf eine musikalische Reise voller Überraschungen, zaubern globale Leichtigkeit und märchenhafte Klangfabeln, sind mitreißend, sinnlich und bewegend. Zugaben und Balsam für die Ohren.

Die Virtuosität des Quartetts wurde nur vom Weitblick der Kompositionen übertroffen: Ausgedehnte Improvisationen betten die Musiker in komplexe Verläufe, die fast schon sinfonisch wirken.