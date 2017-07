2017-07-14 14:00:00.0

Affing Der Vergleich ist nicht erwünscht

Was bekommen stellvertretende Bürgermeister in der anderen Gemeinden? In Affing will das die Mehrheit gar nicht wissen

Was verdienen die anderen Bürgermeister? Das wollten die meisten Affinger gar nicht wissen. Foto: Bernhard Weizenegger