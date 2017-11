2017-11-15 09:15:00.0

Natur Der Wald als Fotomotiv

Beim Wettbewerb des Landesbundes für Vogelschutz werden die schönsten Aufnahmen gesucht. Die besten Schnappschüsse kommen jetzt in einen Kalender. Von Moritz Weiberg

Zwei junge Marder schauen neugierig aus einer Baumspalte. Im richtigen Moment drückt Hubert Scholze den Auslöser seiner Kamera. Sein Bild ist im Kalender des Landesbundes für Vogelschutz in Bayern zu sehen. Hubert Scholze nahm mit seiner Aufnahme am Fotowettbewerb der Kreisgruppe Aichach-Friedberg teil.

Über 90 Fotos wurden zum Themengebiet „Wald“ eingereicht, die besten zwölf schaffen es jetzt in einen Kalender für das neue Jahr 2018. Der Vorsitzende der Kreisgruppe Gustav Herzog will mit dem Kalender zeigen, „wie schön die Natur sein kann“. Ziel des Wettbewerbs sei es gewesen, „den Menschen die Natur näherzubringen.“ Der Fotowettbewerb fand dieses Jahr zum ersten Mal statt. Die Bandbreite an Motiven ist groß, viele Bilder zeigen Sonnenuntergänge, Waldlichtungen oder Gewässer.

Rolf Frenzel von den Fotofreunden Friedberg gewann mit seinem Foto eines Bachlaufes den ersten Preis. Das Besondere an seinem Bild sei „die Bildaufteilung und die schönen Herbstfarben,“ so Frenzel. Das Foto hat er in Spiegelau im Bayerischen Wald geschossen.

„Mit Bildern kann man mehr sagen als mit Worten“, so Gustav Herzog. Ihm liegt vor allem am Herzen, „dass die Natur wieder wertgeschätzt wird“. Dass dies im Moment nicht überall so ist, zeigen viele der eingesandten Bilder. Sie widmen sich den negativen Aspekten der Forstwirtschaft. Ein Foto zeigt trostlose, kahle Fichtenbäume, ein anderes gerodete Waldflächen. Doch der Verein will mit seinem Kalender die schönen Seiten des Walds in den Vordergrund stellen. Postkartenmotive zieren den Kalender, den man für acht Euro per E-Mail unter aichach-friedberg@lbv.de bestellen kann.