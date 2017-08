2017-08-08 10:58:00.0

Petersdorf Der neue Bürgermeister Dietrich Binder will Projekte sofort anpacken

Petersdorfs neuer Bürgermeister ist seit 100 Tagen im Amt. Warum er ans Gemeindeblatt keinen Gedanken verschwendet und welche Themen er angehen möchte Von Stefanie Brand

Dietrich Binder stützt sich auf die Rückenlehne seines Bürostuhls im Petersdorfer Rathaus. Vor ihm jede Menge bunte Klebezettel. Hinter ihm eine weiße Wand. Dieses Bild könnte nicht passender sein für seinen Arbeitsalltag, der gezeichnet ist von schier unzähligen Themen auf farbigen Zetteln, in dicken Akten und schweren Ordnern.

Seit dem 1. Mai ist der 47-Jährige Petersdorfs neuer Rathauschef. Nach dem Rücktritt von Richard Brandner hatte er die Wahl mit klarer Mehrheit gewonnen. Seinen 100. Tag im Amt, der auf den heutigen Dienstag fällt, hätte Binder glatt vergessen. Ein unwichtiges Detail ist das für ihn – ebenso wie die Tatsache, dass hinter seinem Schreibtisch noch immer eine weiße Wand darauf wartet, gefüllt zu werden.

Deutlich mehr Engagement bringt Binder indes für die Aufgaben auf, die er als Bürgermeister zu bewältigen hat. „Es war mir bekannt, dass es viele Aufgaben sind“, erklärt er lachend und ergänzt, dass das Wörtchen „viel“ dabei reichlich untertrieben sei. Die internen Verwaltungsaufgaben wie die Post, die E-Mails und viele Informationen kosten Zeit. Eine Sitzung mit dem Gemeinderat vor- und nachzubereiten dauere eine Woche im Vorfeld und eine Woche im Nachgang.

„Zu vertagen liegt mir nicht“

Erstaunt habe er bereits festgestellt, dass große Entscheidungen offensichtlich leichter zu fällen sind als kleine. Dabei bezweifelt Binder nicht, dass Entscheidungsprozesse wichtig sind, doch fordert er eine klare Zielorientierung. „Zu vertagen und zu verschieben liegt mir nicht“, gibt Binder zu. Wenn es Klärungsbedarf gibt, dann sei dies möglich. Doch wenn nicht, müsse ein Beschluss her. Und dieser müsse konsequent umgesetzt werden.

Mit Blick auf die vergangenen 100 Tage hat er viel Zeit darauf verwendet, zu sprechen, Vertrauen aufzubauen und Kooperationen einzugehen. „Ich kommuniziere lieber mit den Menschen anstatt über Erfolge“, erklärt er – und gibt auch zu: An das Mitteilungsblatt der Gemeinde habe er bis dato keinen Gedanken verschwendet.

Obgleich sein Schreibtisch mächtig „verzettelt“ aussieht, ist Petersdorfs Bürgermeister das inhaltlich keinesfalls. Er hat eine klare Vorstellung: „Beim Thema Wasser kommt mir nichts in den Weg.“ Das ist das Großprojekt, das der 47-Jährige sich in kürzester Zeit zu eigen gemacht hat. Dicke Ordner habe er dazu gewälzt. Es gab Gespräche mit seinem Vorgänger, Richard Brandner, sowie mit den aktuell beteiligten Ämtern. „Der Stein ist ins Rollen gekommen und ist auch nicht mehr aufzuhalten“, erklärt Binder.

Welche Projekte ihm außer dem Wasser noch wichtig sind

Trotz dieses mächtigen Großprojekts will er auch andere Projekte anstoßen, die in der Zukunft der Gemeinde eine Rolle spielen: Die Rekultivierung der Deponie, das Gemeindeentwicklungskonzept, der Radweg an der Staatsstraße 2047 sind die „Trotzdem“-Projekte, die Binder über das Mammutprojekt Wasser hinaus anstoßen will.

Hinzu kommt das Tagesgeschäft: Einen Weg rund um das Baugebiet Westlich der Mallerbreite konnte er durch den schnellen Einsatz eines Gräders wieder befahrbar machen. Einige Aufräumarbeiten halfen dabei, die vermüllten Plätze in allen Ortsteilen wieder in den Griff zu bekommen. Die Kapellenfenster in Willprechtszell konnten ebenfalls gerettet werden. Nachdem die Schulsanierung um ein Jahr verschoben wurde, bemüht er sich als Vorsitzender des Schulverbands darum, zumindest die Ausstattung des Computerraumes bald umzusetzen. Kleinere Straßenarbeiten sollen noch vor dem Winter erfolgen. Sein Credo: „Die Praxis zeigt, dass Themen nicht besser werden, sondern Zeitpunkte nur ungünstiger.“ So packt er an, wenn ihm etwas zugetragen wird.

Sein Handeln beschreibt Binder so: „Ich reagiere wie ein Privatmann: Ich sehe ein Problem, ich suche die Lösung, ich setze sie um.“ Den Mut dazu habe er bereits nach sechs Wochen Amtszeit gehabt, erklärt er. Alleingänge gibt es für den Rathauschef dennoch nicht, vielmehr folgt er dem Tipp seines Vorgängers: Er hält Rücksprache, um effektive Lösungen zu finden, informiert die Gemeinderäte und will mit gesundem Menschenverstand agieren. Bis dato sei noch nichts schiefgegangen, sagt er. Doch der realistische Blick folgt sofort: „Wo gehobelt wird, fallen auch Späne, und es passieren sicher auch mal Fehler.“

Freizeit ist seit seinem Amtsantritt rar geworden

Um sattelfester zu werden, gibt sich Binder ein Jahr. Dass es danach besser um seine rare Freizeit mit Partnerin und Tochter bestellt sein wird als jetzt, bezweifelt er. Auch die Nachbarn merkten bereits an, ihn nicht mehr in seinem Garten zu sehen. Vielmehr scheine es so, als würde er morgens früher aus dem Haus gehen und abends noch später nach Hause kommen. Dass das nur in der Anfangszeit so ist, glaubt selbst Binder nicht. „Außer die Anfangszeit geht so lange, bis die Amtszeit als Bürgermeister endet.“

Und die weiße Wand? Was dort einmal hängen soll, weiß Binder seit etwa drei Wochen: die Grafik aus seinem Wahlflyer. Binder möchte sie vergrößern und dort aufhängen. Tagtäglich soll sie ihm zeigen: „Deswegen bist du da!“ Und obwohl die bunten Zettel eher mehr als weniger werden, weiß der Petersdorfer Bürgermeister nach 100 Tagen im Amt ganz genau: „Mittendrin will ich sitzen, handeln und mich wiederfinden.“