2016-12-31 14:00:00.0

Silvesterlauf Die Geburtsstunde der Traditionsveranstaltung

Adolf und Christine Heindl aus Rehling riefen den Gersthofer Silvesterlauf 1967 mit ins Leben. Von chaotischer Planung, kuriosen Preisen und einem überraschenden Erfolg. Von Sebastian Richly

Drei geschossene Feldhasen, eine Tankfüllung Benzin und einen Sack mit 25 Pfund Mehl – das waren die Hauptpreise beim ersten Gersthofer Silvesterlauf 1967, der erste seiner Art in Deutschland. Adolf und Christine Heindl aus Rehling hatten im Oktober des Gründungsjahres zusammen mit Kollegen der Leichtathletiksparte des TSV Gersthofen die Idee, den Lauf zu organisieren. Am Samstag wird die Traditionsveranstaltung zum 50. Mal ausgetragen.

Als Adolf Heindl die alten Handzettel und Plakate betrachtet, fängt er an zu lachen. „Das war alles so chaotisch.“ An manche Dinge kann er sich nicht mehr erinnern, andere hat er auch mit 82 Jahren nicht vergessen: „Das ist doch die Unterschrift vom damaligen Abteilungsleiter Martin Mayr“, sagt er plötzlich und zeigt auf die Signatur am unteren Rand eines alten Programmheftes. In den vergangenen 50 Jahren hat sich viel verändert. „Heute ist alles viel strukturierter. Es geht auch nicht mehr ums Laufen – das drumherum spielt mittlerweile die größere Rolle.“

Silvesterlauf - Damals und heute: Kein Vergleich

Als die etwa zehnköpfige Runde der ersten Stunde im Oktober 1967 mit der Planung begann, ahnte niemand, was alles auf sie zukommen würde: „Wir hatten keine Erfahrungswerte. Bislang hatte es nur Volksläufe gegeben. Die Arbeit haben wir sicher unterschätzt“, gibt Heindl zu. Startnummern vergeben, Unterkünfte buchen und Nationalflaggen besorgen: „Die Teilnehmer kamen aus ganz Deutschland. Sogar aus Jugoslawien und den USA. Wir mussten uns die entsprechenden Flaggen bei der Stadt Augsburg leihen.“ Sogar die Strecke mussten Heindl und Co. mehrmals mit dem Fahrrad abfahren. Im Zeitalter vor technischen Hilfsmitteln wie Computern kam es am Wettkampftag auf die Ergebnislisten an. Die Kampfrichter an der Strecke stempelten die Teilnehmerkarten und im Büro tippte Christine Heindl unzählige Listen auf ihrer Schreibmaschine. Beim ersten Lauf wurden die Ergebnistafeln mit einem Wachsmatritzendrucker hergestellt: „Die ersten zehn Läufer standen schon bald nach Zielankunft fest, während die anderen noch auf der Strecke waren. Die meisten bekamen ihr Ergebnis erst zwei Wochen später per Post“, erinnert sich die 77-Jährige. Gezählt haben die Heindls die Arbeitsstunden damals nicht: „Es waren mehrere Hundert, aber wir haben das gerne gemacht“, sagt Christine. Sechs D-Mark bekamen beide zusammen als Lohn für ihre Anstrengungen damals – das zumindest steht auf einer alten Liste. Die Kampfrichter kassierten demnach zehn D-Mark.

Die kleine Gruppe musste alles allein bewerkstelligen, auch weil es kaum Unterstützung gab: „So ein Schmarrn, das ist viel zu wenig Zeit“, sollen Heindl und seine Mitstreiter vom TSV-Vorstand zurückgewiesen worden sein. Doch dann wurde der Helferkreis immer größer bis es zum Schluss etwa 60 Ehrenamtliche waren: „Ganz unerwartet kam die Sache immer mehr ins Rollen, wie eine Lawine. Irgendwann sind dann auch Verein, Stadt und sogar die Sponsoren wegen der vielen Anmeldungen auf uns aufmerksam geworden.“ Am Ende gingen 846 Teilnehmer an den Start. Mit 32 Läufern stellten die Wanderfreunde Klingen die größte Gruppe. „Wir hatten mit 200 bis maximal 300 Startern gerechnet“, erinnert sich Adolf Heindl.

Der Silvesterlauf entwickelt sich zur Erfolgsgeschichte

Mittlerweile strömen jedes Jahr weit über 1500 Läufer an Silvester nach Gersthofen. „Wir hätten niemals gedacht, dass der Lauf so ein Erfolg wird. Die Veranstaltung ist auf unserem Mist gewachsen – das macht einen stolz“, sagt Adolf Heindl mit ein bisschen Wehmut: „Ich habe das Gefühl, dass die Leute früher mit mehr Herzblut dabei waren und mehr Lust hatten zu helfen. Es ging auch weniger ums Gewinnen als vielmehr ums Dabeisein.“ Monatelang stand eine Fortsetzung des Events auf der Kippe, nun spricht aber wieder einiges dafür, dass es weitergeht. „Ich fände es wirklich schade, wenn das jetzt zu Ende gehen sollte.“ Er könne nicht verstehen, warum mit den heutigen Hilfsmitteln eine Fortsetzung nicht möglich sein soll.

Denn Heindl, der noch nie mitgelaufen ist, ist noch heute begeisterter Zuschauer, obwohl er seit 1972 in Rehling wohnt und nur die ersten fünf Jahre im Organisationsteam dabei war. „Ich war irgendwann überflüssig und habe mich dann auf meine eigene Karriere konzentriert.“ Für die LG Aichach-Rehling, die der Bauingenieur zusammen mit Ehefrau Christine gründet hat, war er insbesondere im Hochsprung erfolgreich. Bei etlichen Wettkämpfen war er auch als Helfer im Einsatz. Mal betätigte er die Startpistole, mal stand er in der Sprunggrube, um die Weiten zu messen. Christine Heindl war noch bis Ende der 80er Jahre für die Ergebnislisten beim Silvesterlauf zuständig. Danach kümmerte sich die gelernte Sekretärin bei der LG Aichach-Rehling um die Büroangelegenheiten. Ehemann Adolf fungierte später lange Jahre als Vorsitzender der LG.

Am Samstag wird der 82-Jährige wieder in Gersthofen beim Silvesterlauf sein: „Ich komme fast jedes Jahr und schaue mir den Lauf an. Wegen der sportlichen Leistungen, aber auch um alte Freunde wieder zu sehen.“