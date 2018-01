2018-01-05 11:35:00.0

Sternsinger Die Krone will zurück ins Morgenland

In neun Gruppen ziehen die Drei Könige in Affing von Haus zu Haus und sammeln Geld gegen Kinderarbeiten in Indien. Das Unwetter sorgt für besonders widrige Umstände. Von Samuel Jacker

Die Krone sitzt, die Mäntel hängen mächtig von den Schultern herab und der Weihrauch ist angezündet. Ein letztes Mal sagen Georg, Leopold, Johannes und Tobias ihren auswendig gelernten Spruch am Mittwochnachmittag vor dem Affinger Pfarrheim auf. Ursprünglich wollten die Drei Könige bereits am Vormittag losziehen. Die Orkanböen und der starke Regen hindern sie aber daran. Doch als das Schlimmste an diesem Unwettertag vorüber ist, ziehen sie los. Wie so viele Ministranten im Aichacher Land in diesen Tagen.

Judith Hardt begleitet die vier „königlichen“ Buben durch das Affinger Neubaugebiet. Sie werden von haus zu Haus textsicherer. Die 39-Jährige ist seit rund vier Jahren als Begleiterin der Sternsinger dabei. „Früher sind die Kinder oft alleine gelaufen“, erklärt sie. „Es ist aber unterschiedlich, wie die Leute reagieren. Die Kinder wissen manchmal nicht, wie sie damit umgehen sollen“, so Hardt. Einige Bewohner würden die Kinder sogar wegschicken. Andere wären nicht bereit, für die Mission oder die Kirche zu spenden. Vor allem ältere Leute bitten die Sternsinger dagegen oft herein. „Sie wollen, dass sie in der Stube oder unter dem Baum ihren Spruch aufsagen und Weihrauch schwenken.“ Das Weihrauchfass darf Johannes tragen. Leopold ist für die Spendenbox verantwortlich, in der in diesem Jahr Geld für Aktionen gegen ausbeuterische Kinderarbeit in Indien gesammelt wird. Die Kreiden, um den obligatorischen Segensgruß an den Haustüren anzubringen, hat Tobias in Verwahrung. Alternativ haben die Sternsinger auch Aufkleber dabei. Georg trägt den Stern.

Die allermeisten Menschen freuen sich an diesem Nachmittag in Affing über den Besuch der vier Buben. So auch Cornelia Pelzer. Sie und ihre Familie achten jedes Jahr darauf, dass sie daheim sind, wenn sich drei Könige angekündigt sind. „Für die Kinder ist es schön, dass sie die Tradition vorgelebt bekommen“, findet die Mutter. Wie viele andere auch gibt sie den Kindern Süßigkeiten. Dafür haben die Ministranten extra eine Tüte mitgenommen. Wenn die Besuchten keine Süßigkeiten haben, den Kindern aber dennoch etwas schenken wollen, dürfen sie ihnen in Ausnahmefällen auch Geld geben, sagt Judith Hardt und ergänzt: „Wir sammeln es im Pfarrheim und gehen dann mit den Kindern Pizza essen.“ Als ihr Mann in seiner Jugend Sternsinger war, habe es eine Ministrantenkasse gegeben, erinnert sie sich. Diese sei aber abgeschafft worden, weil den Kindern immer mehr Geld geschenkt wurde.

Die jüngsten Sternsinger sind zehn Jahre alt. Sobald sie die Kommunion empfangen haben und Ministranten sind, können sie mitlaufen. „Manchmal gibt es aber Ausnahmen bei Geschwistern“, ergänzt Hardt. Zu den älteren Teilnehmern zählt Judith Hardts 15-jährige Tochter. Zusammen mit ihrer 16-jährigen Freundin und einer 20-Jährigen, die den Stern trägt, ziehen sie am Wochenende von Haus zu Haus. Sie sind zugleich die einzige Gruppe, die ohne Begleitung unterwegs ist.

Laut Hardt sind es heuer in Affing neun Gruppen. Vergangenes Jahr waren es noch sieben. Dies sei nötig gewesen, weil auch Affing immer mehr wächst. In den Vorjahren seien sie zum Teil von morgens bis abends unterwegs gewesen. „Am Mittag sind wir dann zum Essen eingekehrt“, erzählt Hardt. „Die Freunde meines Mannes schlugen sogar vor, selbst zu laufen, wenn die Gruppen nicht voll werden“, erinnert sie sich. Judith Hardt selbst war nie Sternsingerin. „Erst sechs Jahre nach meiner Kommunion durften Mädchen Ministrantinnen werden“, erinnert sie sich.

Auch noch am Nachmittag leiden die Sternsinger immer wieder unter den widrigen Witterungsverhältnissen. Die kämpfen sich tapfer durch – trotzen dem starken Wind und dem kurzen Regenschauer. Eine Böe ist so stark, dass sie einem König die Krone vom Kopf weht. „Deine Krone wollte wieder zurück ins Morgenland“, kommentiert Georg das humorvoll. Spaß haben die Buben also trotzdem. Nichts könnte zu diesem Einsatz in christlicher Mission besser passen, als der Regenbogen, der nach dem Schauer am Himmel erscheint.