2017-07-11 13:00:00.0

Feier Die Not der 14-Nothelfer-Kapelle ist zu Ende

Vier Jahre lang wurde das kleine Gotteshaus neben der Pöttmeser Pfarrkirche renoviert. Am Donnerstag wird Bischof Konrad Zdarsa sie beim Fatima-Tag segnen. Von Vicky Jeanty

Über eine halbrunde Freitreppe gelangt man in die 14-Nothelferkapelle, die am Pöttmeser Kirchplatz steht. Den Innenraum der 1614 erbauten Kapelle ließ Freiherr Franziskus von Gumppenberg aufwendig renovieren. Am Donnerstag segnet Diözesanbischof Konrad Zdarsa das Gotteshaus.

steht gleich neben der Pöttmeser Pfarrkirche St. Peter und Paul, normalerweise weitgehend unbeachtet. Am Donnerstag aber wird die 14-Nothelfer-Kapelle im Mittelpunkt stehen. Bischof Konrad Zdarsa wird die Kapelle, die vier Jahre lang renoviert wurde, segnen. Am 13. Juli jährt sich zum 100. Mal die Erscheinung der Gottesmutter in Fatima (Portugal), was dem in Pöttmes traditionell gefeierten Fatimatag eine zusätzliche Bedeutung verleiht. Nach der Segnung der Kapelle zelebriert der Bischof das Pontifikalamt in der Pfarrkirche. Im Anschluss zieht die Lichterprozession von St. Peter und Paul zur Johannes-Kapelle am Marktplatz.

Verantwortlich für die Renovierung der 14-Nothelfer-Kapelle ist Franziskus Freiherr von Gumppenberg. Er ist Patronatsherr der Pfarrei Pöttmes. Dass das Kirchenpatronat adligen Grundherren zugebilligt wurde, reicht bis ins Mittelalter zurück. Das lag mit daran, dass es sich oft um Stiftungen zugunsten der Kirche handelte. Das Patronatsrecht wird vererbt, die Verpflichtungen haben sich jedoch im Lauf der Jahrhunderte verändert. Aufgrund der Tatsache, dass die Familie von Gumppenberg das Bestattungsrecht in der Gruft an der 14-Nothelfer-Kapelle hat, liegt die Baulast für das denkmalgeschützte Gotteshaus beim jetzigen Gutsherrn. Franziskus von Gumppenberg ist somit für die Instandhaltung der Kapelle zuständig.

Die Kapelle wurde laut Gumppenbergscher Chronik 1614 von Heinrich von Gumppenberg erbaut, zur Ehre der Allerheiligsten Dreifaltigkeit, der Jungfrau Maria und den 14 Nothelfern. Es sollte auch die Grabstätte des Erbauers und seiner Familie sein. Die Gruft an der Südseite der Kapelle wurde erst 1847 eingebaut. „Es war der Wunsch meines verstorbenen Vaters, dass ich die Renovierung in Angriff nehme und abschließe“, betont Franziskus von Gumppenberg. Die Kapelle, die viele Jahre geschlossen war, sollte wieder in altem Glanz erstrahlen und ihrem eigentlichen Zweck als Anbetungsstätte zugeführt werden. Die letzten Arbeiten an der Kapelle liegen viele Jahre zurück. 1943 wurden Restaurierungen im Innenraum vorgenommen, 1988 erfolgte eine Neugestaltung der Dachzone im Außenbereich.

Vor vier Jahren stand Franziskus von Gumppenberg vor einem Trümmerhaufen. „Bis auf das Dach war alles in einem sehr schlechten Zustand“, sagt er. Der Boden war aufgerissen, das Gestühl lag übereinandergeschichtet auf einem großen Haufen, von den Wänden bröckelte der Putz. Schnell stand fest, dass der Innenraum komplett entkernt und von Grund auf neu aufgebaut werden musste. Bei der Freilegung des Kreuzgratgewölbes der darunter liegenden Gruft bestand zeitweise Einsturzgefahr. Aus statischen Gründen wurden massive Stahlträger eingezogen, die passgenau auf der Bodenfläche angebracht sind. Die Zwischenräume wurden mit einem atmungsaktiven speziellen Granulat aufgefüllt.

Fachleute des Denkmalschutzes begleiteten und verfolgten die gesamten Bauarbeiten. Gemäß deren strengen Vorgaben durften beispielsweise nur handgemachte Sollnhofener Steinplatten auf dem Boden liegen. „Zum Glück hatten wir im Schloss noch eine Reihe passender Exemplare gelagert, die konnten wir verwenden“, so der Gutsherr. Auch das stark beschädigte hölzerne Gestühl musste möglichst originalgetreu restauriert und in der alten Farbpatina wieder hergestellt werden.

Den „Lohn“ für die insgesamt äußerst kostspielige und zeitaufwendige Arbeit sieht Franziskus von Gumppenberg in der positiven Stellungnahme des Denkmalschutzes: „Die Abnahme ist erfolgt, sie sind begeistert.“

Begeistert ist er persönlich von den beteiligten Firmen und Handwerkern, die die Renovierungsarbeiten über all die Jahre äußerst kompetent ausgeführt hätten. Die Pöttmeser Schreinerei Roßkopf, das Bauunternehmen Ketzler aus Weidorf und der Kirchenmaler Wolfgang Lorenz aus Blindheim (Kreis Dillingen) hätten Außerordentliches geleistet, betont von Gumppenberg. Der Außenanstrich der Kapelle folgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Mit der feierlichen Segnung durch Bischof Konrad Zdarsa wird die Kapelle wieder zum Ort der stillen Anbetung. Das knapp 50 Leute fassende Gotteshaus soll nur an bestimmten Feiertagen geöffnet sein. Seit jeher war das in der vorösterlichen Zeit, wenn das Allerheiligste in die Kapelle gebracht wurde zum 24-Stunden-Gebet.

Die 14 Nothelfer sind Heilige aus dem zweiten bis vierten Jahrhundert. Die drei weiblichen und elf männlichen Heiligen werden in der katholischen Kirche als Schutzpatrone angerufen, in der evangelischen Kirche sind sie Vorbilder im Glauben.

Namen Besonders bekannt sind die drei Jungfrauen und Märtyrerinnen Barbara (Patronin der Handwerker, Feuerwehrleute und Gefangenen), Margareta (Patronin der Gebärenden), Katharina (Beschützerin der Mädchen, Jungfrauen und Eheleute, Patronin der Gelehrten), der Ritter und Märtyrer Georg (Helfer bei Krieg, Fieber, Pest, Beschützer der Haustiere), der Christuskindträger und Märtyrer Christophorus (Rettung aus jeglicher Gefahr, Schutzheiliger der Reisenden) und der Märtyrer Blasius (Helfer bei Halsleiden, Beschützer des Viehs). Dazu kommen Achatius (Helfer bei Todesangst), Ägidius (Helfer bei der Beichte und der stillenden Mütter), Cyriacus (Helfer in der Todesstunde gegen Anfechtungen), Dionysius (Helfer bei Kopfschmerzen, Gewissensnöten und Seelenleiden), Erasmus (Helfer bei Krämpfen und Magenkrankheiten, bei Geburten), Eustachius (bei schwierigen Lebenslagen und Trauerfällen), Pantaleon (Patron der Ärzte und Hebammen) und Vitus (Helfer bei Geisteskrankheiten). Es gibt regionale Abweichungen. (vj)

Fatima-Tag

Zum 100. Jubiläum der Marienerscheinung in Fatima, einem Ort in Portugal, besucht am Donnerstag, 13. Juli, Diözesanbischof Konrad Zdarsa die Pfarrgemeinde Pöttmes. Dabei segnet er die Nothelferkapelle. Der Empfang findet auf dem Kirchplatz um 19.30 Uhr statt. Um 20 Uhr beginnt in der Pfarrkirche St. Peter und Paul ein Pontifikalamt, danach findet eine Lichterprozession zur Johanneskapelle statt. (pik)