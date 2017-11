2017-11-30 07:00:00.0

Advent Die Vorfreude wächst

Marlene Naber ist das neue Aichacher Christkind und eröffnet morgen Abend mit ihren Engeln den Christkindlmarkt.

Für Marlene Naber geht dieses Jahr ein Traum in Erfüllung. Sie ist das Christkind der Stadt Aichach und darf morgen Abend um 17 Uhr den Christkindlmarkt eröffnen. „Jeden Tag werde ich aufgeregter“, erzählt die Elfjährige aus Aichach. „Ich werde dort eine Rede halten. Ich darf vorher aber nicht verraten, was ich sagen werde. Das ist geheim.“

Als Christkind hat Marlene Naber viele Aufgaben. Jeden Abend öffnet sie ein Türchen des Rathaus-Adventskalenders. Sie besucht Weihnachtsfeiern und karitative Einrichtungen. Sie erzählt: „Ich gehe zur Caritas, dem Awo-Heim und ins Krankenhaus.“ Begleitet wird Marlene dabei von ihren elf Engeln. Ihre Mutter Ulrike Naber sagt: „Die Mädchen sind eine tolle Gruppe. Sie helfen sich gegenseitig und halten fest zusammen.“

Als Christkind hat Marlene Naber in der Vorweihnachtszeit am Nachmittag und Abend viele Termine. Doch die Elfjährige, die in die fünfte Klasse am Deutschherren-Gymnasium geht, wusste, was auf sie zukommt. „In den letzten drei Jahren war ich ja schon als Engel mit dem Christkind unterwegs“, sagt sie. Ihre Klassenkameraden und die Lehrer wissen, dass Marlene vor Weihnachten sehr eingebunden ist. Ulrike Naber sagt: „Sie muss aber trotzdem ihre Hausaufgaben machen und alle Proben und Tests in der Schule mitschreiben. Aber dafür wird sie im Unterricht nicht so oft abgefragt.“

Auch Marlenes kleiner Bruder drückt seiner großen Schwester die Daumen. Der achtjährige Konrad würde am liebsten auch als Engel das Christkind begleiten. „Aber als Junge geht das ja nicht“, sagt Marlene. Seinen großen Moment hat Konrad dafür am Heiligen Abend in der Stadtpfarrkirche. Beim Krippenspiel darf er als Hirte auftreten. Nach dem Gottesdienst öffnet Christkind Marlene das letzte Kalendertürchen am Rathaus. Anschließend geht die Familie nach Hause und feiert das Weihnachtsfest. „Der Papa hilft dann im Wohnzimmer dem echten Christkind“, erzählt Marlene. „Erst wenn alles fertig ist, dürfen mein Bruder und ich ins Wohnzimmer und unsere Geschenke auspacken.“ (mahei)