2016-12-31

Silvester-Tipps Die besten Drinks zum Jahreswechsel

Wer das neue Jahr stilvoll einläuten möchte, macht das mit einem Cocktail. Vier Rezept-Ideen für unentschlossene Gastgeber. Von Gideon Ötinger

Das richtige Getränk gehört zu Silvester dazu wie das Feuerwerk um Mitternacht. Christoph Pietzsch vom Barbetrieb in Aichach und Friedberg schlägt ein Cocktail-Rezept vor, mit dem Gastgeber am letzten Tag des Jahres glänzen können: der Negroni.

An Silvester knallt’s. Spätestens um 0 Uhr mit dem Feuerwerk und den Sektkorken, die aus den Flaschen ploppen. Davor geht es dafür ruhiger und gediegener zu. Viele haben dann Lust auf einen Cocktail, der nicht nur gut aussieht, sondern auch partytauglich ist. Blöd, wenn der Gastgeber aber gerade kein Cocktail-Rezept parat hat. Für alle, die noch Inspiration brauchen, hat Christoph Pietzsch eine Rezeptidee.

Zusammen mit Roman Kanzler betreibt er den Barbetrieb in Aichach und in Friedberg. Berufsbedingt beschäftigt er sich viel mit Cocktails und besucht regelmäßig andere Bars. Was ihm auffällt: Gängige Cocktails wie Caipirinha (siehe Infokasten), Mojito oder Touchdown funktionieren überall. Dagegen sei das Interesse an etwas ausgefalleneren Variationen relativ gering.

„Ein klassischer Cocktail besteht eigentlich nur aus verschiedenen Sorten Alkohol“, sagt Pietzsch. Bei manchem Klassiker werden noch Bitter oder Wasser hinzugefügt. Das ist zum Beispiel beim Old Fashioned so.

Silvester-Cocktails: Alles ist möglich und so funktioniert's

Vielen Barbesuchern schmeckt das aber zu herb, weshalb sie auf süßere Cocktails zurückgreifen. Deshalb hat Pietzsch eine recht übersichtliche Karte ohne viel Schnickschnack. Auf der steht auch der Gin Ingwer Club, eine Barbetrieb-Eigenkreation, der aus einfachen Zutaten gemixt wird (siehe Infokasten). Bei seinen Gästen komme der gut an, sagt Pietzsch. So sei es zurzeit auch mit Gin-Cocktails. Denn der Wachholderschnaps hat sich längst zur Trend-Spirituose entwickelt. Deshalb besteht auch Pietzschs Cocktail-Tipp zu Teilen aus Gin: der Negroni. Den empfiehlt der Barbesitzer als Aperitif.

Der Drink kommt aus Italien und basiert auf dem Cocktail Americano, in den traditionell kein Gin kommt. Auch der Negroni schmeckt herb, hat durch die Orangenschale aber auch eine leicht fruchtige Note. So wird der Cocktail gemacht:

Zutaten

Gin (Marke je nach Geschmack)

Campari

süßer Wermut

Eiswürfel

eine Orange

Zubereitung

1 Für den Negroni braucht es ein Whiskeyglas und viel Eis. Das Eis bis oben hin in ein Glas füllen, es darf ruhig über den Rand ragen. Durch den Alkohol setzt es sich ab.

2 Jetzt kommen die drei Alkoholsorten ins Glas. Wie viel da reinkommt, hängt vom persönlichen Geschmack und vom Durst ab. Nur das Mischverhältnis sollte stimmen: Von jedem Schnaps gleich viel einschütten. Beispielsweise 2 cl.

3 Eine Orange putzen und ein Stück Schale abschneiden.

4 Damit sich die ätherischen Öle der Orange aus der Schale lösen, empfiehlt Pietzsch, die Schale zusammenzudrücken. Wer will, kann die Schale außerdem über den Rand des Glases reiben. Die Schale anschließend in den Drink geben.

Gentleman-Drink: Der Old Fashioned

Der Old Fashioned ist ein klassischer Whiskey-Cocktail, der durch seine unterschiedlichen Geschmacks-Nuancen bei Kennern beliebt ist. Seinen besonderen Geschmack bekommt er vom Angosturabitter, der zusammen mit Zucker in den Cocktail gegeben wird. Der Cocktail kann ohne großen Aufwand zubereitet werden.

Zutaten

4,5 cl Whiskey (Bourbon)

ein Würfelzucker

etwas Mineralwasser (still)

Angosturabitter

Orangenscheibe

Eiswürfel

Zubereitung

Den Würfelzucker in ein Whiskeyglas geben und mit zwei Schuss Angosturabitter beträufelt.

Anschließend etwas Wasser dazugeben, damit sich das Bitter-/Zuckergemisch etwas auflöst. Etwas rühren.

Nun das Eis dazugeben.

Nochmals leicht verrühren.

Zuletzt den Whiskey dazugeben.

Klassisch wird der Cocktail mit einer Cocktailkirsche und einer Orangenscheibe verziert. Je nach Geschmack kann die Orangenscheibe auch leicht über dem Glas ausgedrückt werden, um dem Cocktail noch eine leicht fruchtige Note zu geben.

Barbetrieb-Original: Der Gin Ingwer Club

Die Eigenkreation von Christoph Pietzschs Barbetrieb: der Gin Ingwer Club. Seine Zubereitung ist denkbar einfach, denn er besteht aus nur vier Zutaten. Der Clou ist der Ingwersirup, den der Barbetrieb selbst herstellt. Ingwersirup gibt es zu kaufen oder man macht ihn zu Hause einfach selbst.

Zutaten

6 cl Gin

4 cl Ingwersirup (gekauft oder selbst gemacht)

2 cl Zitronensaft

Flasche Club Mate

Eiswürfel

Zubereitung

Den Sirup in ein Glas geben.

Zu dem Sirup den Zitronensaft geben. Der nimmt ein wenig die Süße.

Nun Gin und Eis dazugeben.

Rühren.

Den Club Mate gibt Pietzsch nicht direkt mit ins Glas, sondern stellt den Kunden die Flasche mit dazu. So kann sich jeder sein eigenes Mischverhältnis aussuchen, je nach Geschmack.

Tipp

Ingwer-Sirup-Rezepte gibt es viele im Internet. Unter anderem auf dem Video-Portal Youtube.

Alkoholfreier Klassiker: Der Virgin Caipirinha

Den Caipirinha gibt es so gut wie in jeder Bar. Der Cocktail aus Brasilien hat sich mittlerweile zum echten Klassiker entwickelt. Auch ohne Alkohol kommt sein besonderer Geschmack gut durch. Darüber, welcher Zucker in den Cocktail kommt, gibt es Diskussionen. In Deutschland ist es meist brauner Rohrzucker, Brasilianer verwenden aber weißen, raffinierten Zucker.

Zutaten

6 cl Ginger Ale

2 Teelöffel Zucker (braun oder weiß)

Eiswürfel (oder Crushed Ice)

eine Limette

Zubereitung

Die Limette waschen und in Würfel oder in Scheiben schneiden. Die Stücke in ein großes, möglichst hohes Glas geben.

Über die Fruchtstücke den Zucker streuen.

Eiswürfel oder Crushed Ice dazugeben und alles mit einem Holzstößel zerdrücken.

Ginger Ale ins Glas füllen.

Glas bis zum Rand mit Eis füllen.

Variation

Wer den „Caipi“ als Original, also mit Alkohol, genießen möchte, ersetzt einfach den Ginger Ale mit Cachaca.