2017-01-09

Konzert Die großen Drei aus Aichach sind wieder da

Im Pfarrzentrum treten Aichachs Vorzeigebands auf. Paincake ist neu im Bunde der „Big 3“ mit Adulescens und The Sensational Skydrunk Heartbeat Orchestra Von Maximilian James

Wenn The Sensational Skydrunk Heartbeat Orchestra auf die Bühne gehen, bleibt kein Fuß still stehen.

Es ist für alle drei Bands das erste Heimspiel im neuen Jahr: das „Big 3“-Konzert im Pfarrzentrum. Während die Adulescens und The Sensational Skydrunk Heartbeat Orchestra (SSHO) seit Beginn dieses Formats dabei sind, stehen die Alternative Rocker von Paincake zum ersten Mal mit den anderen Bands auf der Bühne. Bisher hatten die Instant Vibes diesen Part übernommen, doch nach deren Auflösung im Jahr 2015 haben sich die drei Jungs von Paincake mittlerweile als würdige Nachfolger erwiesen.

Unbekannte sind Paincake im Wittelsbacher Land schon länger nicht mehr. Bereits auf dem Stereowald-Festival vor zwei Jahren betreten sie zum ersten Mal die große Bühne. Im Herbst 2016 folgt dann die erste EP, mit der die Jungs seitdem auf Tour sind. Aichach hat sie also wieder – die großen drei! Nach einem Jahr Pause hat aber der Ort gewechselt. Statt wie bisher in der TSV-Turnhalle wird an diesem Samstag im Pfarrzentrum getanzt.

Hier macht Paincake auch gleich den Anfang. Schlagzeug, Bass, Gitarre und Gesang – es ist die klassische Besetzung für Alternative Rock und doch ist es erstaunlich, wie viel Wiedererkennungswert in den Songs des Trios steckt. Treibende Riffs auf fetten Schlagzeug-Beats, dazu die unverwechselbare Stimme von Gitarrist Michi Edler bilden eine Mischung, die auch an diesem Abend funktioniert. Schade nur, dass zu diesem Zeitpunkt noch eine überschaubare Anzahl von Musikliebhabern da ist. Das soll sich aber im Laufe des Abends noch ändern. Insgesamt kann man im gut gefüllten Pfarrzentrum zwar nicht an die ersten Auflagen anknüpfen, doch die Veranstalter können zufrieden sein. Und die Stimmung? Die ist sowieso ausgelassen. Man kennt sich, wenn die großen Bands aus der Paarstadt zum Konzert rufen.

Als Nächstes sind die Adulescens auf der Bühne. Die haben richtig Lust, wie Bassist Max Wallner gleich verlauten lässt: „Wir haben in letzter Zeit immer mit Kopfhörern gespielt und haben heute mal wieder richtig Bock, mit euch zusammen zu feiern.“

Gemeint ist die Tour zum neuen Album, denn dafür haben sich die Jungs was ganz Besonderes ausgedacht: Kopfhörer-Konzerte. Das Konzept kennt man von Silent Disco. Jeder bekommt die Musik direkt ins Ohr. Im Pfarrzentrum gibt’s das alles nicht. Hier rollt der Sound wie eine riesige Welle von der Bühne durch den ganzen Raum.

Für das Heimspiel hat die Band ein buntes Programm zusammengestellt. Es gibt ältere Songs genauso auf die Ohren wie auch Lieder vom neuesten Schmuckstück „Ataxia“. Das Album ist nach mehreren Jahren harter Arbeit im Oktober erschienen. Auch an diesem Abend zeigen die talentierten Musiker ihre ganze Klasse. Wenn sie zu spielen beginnen, vergisst man schnell, dass man im Pfarrzentrum in Aichach ist. Vielmehr sieht man sich vor den ganz großen Bühnen stehen oder träumt sich gleich ganz woanders hin. Wenn die Jungs beim Song Autumn ins Mikrofon singen, vergisst man sogar den Schnee vor der Türe. „Summer and Summer and Summer...“

Den Schlussakkord setzt an diesem Abend The Sensational Skydrunk Heartbeat Orchestra. Auch bei ihnen hat sich einiges getan. Schlagzeug, Bass und Saxofon werden von neuen Händen und Fingern gespielt. Der Sound aber ist noch der alte und lässt sich mit drei Worten am besten beschreiben: gute Laune pur! Und so schmeißen sich die Freaks zum gleichnamigen Song in den Pogokreis, Könige und Königinnen tanzen zu „King and Queen“ und bei „Island in Croatia“ läuft die Zeit ab.

Seit zwölf Jahren ist die Band eine Institution in der Paarstadt. Ebenso wie die anderen beiden Bands Paincake und Adulescens zeigen sie an diesem Abend einmal mehr, was Aichach musikalisch zu bieten hat. Es ist der Abend der großen Drei – und der Name ist Programm.

