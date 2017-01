2017-01-12 17:00:00.0

Kissing Die mit dem Wolf kuschelt

Für ihr Studium wird eine Kissingerin zur Raubtiermama. Sie erforscht ein Wolfsrudel und dessen Verhalten. Im Interview verrät sie, was sie dabei lernt. Von Anna Schubert

Was bei vielen zu Schweißausbrüchen führt, ist für Luisa Hofberger aus Kissing die Erfüllung eines Kindheitstraums: Die 26-Jährige geht tagtäglich auf Tuchfühlung mit Wildtieren. Ihre Masterarbeit in Biologie schreibt sie am Wolfsforschungszentrum (WSC) in Österreich und wohnt dafür direkt neben den Tieren. Für unsere Zeitung hat die Studentin Fragen zu ihrer spannenden Arbeit mit den Wölfen beantwortet.

Luisa, seit einem halben Jahr bist du in Österreich und erforschst Wölfe. Was haben deine Freunde und Familie gesagt, als sie davon erfahren haben?

Luisa Hofberger: Die waren begeistert, und meinten: „Ey cool, das ist genau das Richtige für dich!“ Jeder, der mich kennt, weiß, wie sehr ich Tiere und vor allem Hunde liebe.

Bekommt man da auch manchmal zu hören „sei vorsichtig“ oder „ist das nicht gefährlich“?

Luisa: Ja, auf jeden Fall. Der Wolf ist bei den Menschen in Europa leider immer noch der Böse. Wenn ich erzähle, dass wir Studenten auch in die Gehege gehen und die Wölfe uns anschnuppern oder auch im Gesicht ablecken, sagen viele: „Oh Gott, das würde ich mich nicht trauen!“

Eine Angst, die unbegründet ist?

Luisa: Unsere Wölfe sind an Menschen gewöhnt. Wir gehen auch nur mit den Trainern in die Gehege, von denen viele bei der Aufzucht dabei waren und den Wolf perfekt kennen. Ein mögliches Risiko könnten die Trainer schon am Verhalten des Tieres voraussehen. Man kann sich dort wirklich wohlfühlen.

Was ist so besonders an eurem Forschungszentrum, wieso wolltest du genau dort hin?

Luisa: Hunde und Wölfe sind verwandt, aber sie lassen sich nicht einfach so vergleichen. Unsere Wolfswelpen kommen zu uns, wenn sie zwischen 10 und 14 Tagen alt sind und Augen und Ohren noch geschlossen haben, um sie von Beginn an auf den Menschen zu prägen. Sie werden von Hand aufgezogen und machen so dieselben Erfahrungen mit Menschen wie unsere Hunde. Das macht es uns möglich, Hund mit Wolf zu vergleichen und unser Forschungszentrum einzigartig.

Was erforschst du in deiner Arbeit?

Luisa: In bisherigen Studien heißt es, Hunde seien toleranter als Wölfe. Wir sind jedoch zu anderen Ergebnissen gekommen. Wir konnten herausfinden, dass Hunde eine steilere Hierarchie ausbilden, was Ressourcen, wie beispielsweise das Teilen von Futter, angeht. Das dominante Tier frisst zuerst und zeigt Aggressionen gegenüber dem anderen Tier. Bei den Wölfen zeigen zwar beide Aggressionen, aber sie fressen gemeinsam. Sie sind toleranter, hier ist die Kluft in der Rangordnung nicht so groß. Ich versuche anhand von Experimenten herauszufinden, warum das so ist.

Wie schaut dein Tagesablauf im Forschungszentrum aus?

Luisa: Neben der Arbeit für meine Masterarbeit habe ich auch noch andere Aufgaben. Einmal in der Woche müssen wird Studenten die Gehege reinigen und natürlich den anderen Studenten bei ihren Tests helfen. Wenn man Deutsche ist, muss man auch schon mal eine Führung für Touristen geben.

Eure Tiere haben alle einen Namen. Gibt es unter ihnen welche, die besondere Charakterzüge haben?

Luisa: Ja, da sind sie uns Menschen sehr ähnlich. Unsere Wölfin Una ist eine kleine Prinzessin. Sie arbeitet lieber mit zwei Trainern als mit einem Trainer und einem Studenten. Sie verweigert dann einfach die Arbeit, bis sie ihren Willen bekommt. Wamblee ist der Niedrigste im Rudel und tut immer ganz brav und unterwürfig, aber bekommt er die Gelegenheit, beißt er dem Rudelchef in den Popo.

Was willst du später beruflich machen, hast du einen Plan für die Zukunft?

Luisa: Bevor ich hier angefangen habe, habe ich geplant einen Doktor zu machen. Jetzt habe ich festgestellt, Forschung ist interessant, aber nicht so meins. Die direkte Arbeit mit den Tieren fällt im Doktor eher weg und das ist genau das, was mir so viel Spaß bereitet. Bis Juni habe ich noch Zeit für meine Masterarbeit. Dann sehe ich weiter.