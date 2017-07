2017-07-07 11:47:00.0

Aichach-Friedberg Die zwei Seiten des Mulchens

Bund Naturschutz beklagt im Landkreis die Auswirkungen der „Grünpflege“ mit Mulchgeräten an Straßen- und Wegesrändern. Sie verbessern, aber sie zerstören auch

Mulchen im Gemüsegarten ist eine vielempfohlene Maßnahme zur Bodenverbesserung und zum wassersparenden Gießen, weil der Boden nicht so schnell austrocknet. Mulchen als solches ist harmlos oder sogar nutzbringend für Mensch und Umwelt. Doch beim Mulchen auf Freiflächen und an Weg- und Ackerrändern werde „alles frikassiert, was nicht fliehen kann und was die Ordnung stört“, sagt Ernst Haile, Kreisvorsitzender im Bund Naturschutz (BN). Unzählige Kleintiere, Eidechsen, Vogelnester, Junghasen, Blumen in voller Blüte, Gebüsch mit Vogelnestern, junge Bäume, auch Plastiktüten, Dosen, Flaschen, ja selbst Grenzsteine und Betonröhren würden kleingehäckselt und verblieben als Störstoffe in der Natur. Sie würden von Insekten, Vögeln und Kleinsäugern aufgenommen, die unter Umständen qualvoll zugrunde gehen.

Nur vordergründig geht es laut Haile um „Grünpflege“ und Sicherheit der Verkehrsordnung. „In Wahrheit wird vielfach ein unsinniger Putz- und Ordnungstrieb befriedigt, oft mehrmals im Jahr.“ Finanziert werde dieser großangesetzte Angriff auf die Artenvielfalt meist mit öffentlichem Geld. Nahezu sämtliche Bauhöfe hätten sich mit technischen Mulchgeräten, Mulchanbaugeräten für ihre Unimogs, oft zweispurig, ausgestattet.

ANZEIGE

Befrage man die Bürger im Wittelsbacher Land, so würde sich eine große Mehrheit dafür entscheiden, dass Straßen- und Wegesränder als Verbund von blühenden Saumbiotopen das Land überziehen sollten, ist Haile überzeugt. Betroffen seien nahezu alle Straßen- und Wegränder, auch im Landkreis Aichach-Friedberg. Allein Autobahnen, Bundes-, Land- und Kreisstraßen seien 230000 Kilometer lang. Da Straßen und Wege zwei Ränder haben, addiert sich die Länge aller Straßen- und Wegränder in Deutschland auf mindestens eine Million Kilometer. Die angrenzenden Flächen dazugerechnet sei dies ein Streifen von etwa 600 Kilometer Länge und 50 Kilometer Breite durch ganz Deutschland, rechnet Haile hoch. Inzwischen würden sogar Wiesen und Bachufer gemulcht, vereinzelt auch Flussufer. Gemulcht werde das ganze Jahr über, auch wenn im Sommer alles blühe. Mit den Pflanzen werde dann die Basis lebenswichtiger Nahrungsketten zerstört, die mit den Pflanzen beginnen und über Kleintiere zu Amphibien, Reptilien, Kleinsäugern und Vögeln führen. Außerdem wirke Mulchmaterial wie Dünger, was Arten verdrängt, die nährstoffarme Böden brauchen. Außerdem wirkt diese „Eigendüngung“ wachstumsfördernd auf die nährstoffliebenden Gräser und Disteln und erfordere dann noch schnellere Mulch-Intervalle – um die Ordnung einer scheinbar sauberen Fläche wiederherzustellen, zählt der BN-Kreisvorsitzende weiter auf.

An manchen Stellen griffen umweltbewusste Mitbürger zur Selbsthilfe und zum Heurechen, um die Blütenpracht einer Sommerwiese und das Zirpen der Heuschrecken und Grillen zu erhalten oder wieder zurückzugewinnen, beobachtet Haile.

So geschehen kürzlich am kleinen Müllberg in Friedberg, der sich in den zurückliegenden Jahren durch Zutun der Stadt zu einer Biotopinsel entwickelt habe. Weithin sichtbar setzten Friedberger Bürger mit dem in den gemulchten Hang hineingerechten Schriftzug „Mulchen zerstört“ ein deutliches Zeichen ihres Unmutes. Einmaliges Mähen und Abtransportieren des Heus würde die Artenvielfalt auf öffentlichen Grünflächen erhöhen und sie dauerhaft erhalten.

Auf der neu entstandenen Blühfläche zwischen Pöttmes und Grimolzhausen bleiben seit Kurzem Radfahrer und Autofahrer stehen und machen Fotos von dem weißroten Blumenteppich, der sich am Ranken des neu gebauten Radwegs entwickelt hat. (AN)