2017-02-02 16:30:00.0

Polizeibericht Dieb klaut in Pöttmes Zubehör aus Lagerhalle

Unbekannter kann so genannte Hydraulik Schnellaufnahmekugeln brauchen. Die braucht man an landwirtschaftlichen Geräten

Etwa zehn Hydraulik Schnellaufnahmekugeln für gut 70 Euro hat ein Unbekannter in der Zeit vom 16. Januar bis zum vergangenen Mittwoch, 16 Uhr, aus einer offenen Lagerhalle beim Gut Schorn (Pöttmes) geklaut. Laut Polizei waren die Schnellaufnahmekugeln an verschiedenen landwirtschaftlichen Geräten angebracht. (AN)