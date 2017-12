2017-12-12 20:39:00.0

Polizei Diebe brechen auf Friedberger Wertstoffhof ein

Unbekannte Diebe sind auf dem Friedberger Wertstoffhof eingebrochen. Der Vorfall reiht sich ein in eine Serie ähnlicher Taten im Landkreissüden.

Unbekannte Einbrecher zwickten den Zaun auf und gelangten so auf das Gelände des Wertstoffhofes in Friedberg Süd an der Münchener Straße.

Die Tat ereignete sich vergangene Woche in der Nacht auf Freitag. Die Täter brachen die Schlösser an den Containern, in denen Elektroschrott lagerte, auf und durchwühlten diese. Dabei ließen sie einige Computergehäuse vor den Containern stehen. Was sie genau entwendeten, ist bisher unklar. Der Sachschaden beläuft sich auf 200 Euro. Hinweise an die Polizei Friedberg unter 0821/3231710.

Nicht der erste Vorfall dieser Art

Immer wieder kommt es in letzter Zeit zu Einbrüchen auf Wertstoffhöfen. So verschafften sich Unbekannte vor einem Monat Zugang zu den Sammelstellen in Dasing, Kissing und Mering.