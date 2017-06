2017-06-09 20:16:00.0

Aichach Diebe stehlen Diesel aus drei geparkten Lastwagen

Unbekannte haben aus drei geparkten Lastwagen in Aichach Diesel abgezapft. Zwei davon gehören einer Fahrschule.

Zwischen Mittwoch Nachmittag und Donnerstag Morgen brachen Unbekannte an der Rudolf-Diesel-Straße 17-19 in Aichach die Tankschlösser von zwei am Fahrbahnrand geparkten Fahrschul-Lastwagen aufgerochen. Laut Polizei wurden aus beiden Tanks 420 Liter Diesel im Wert von rund 450 Euro gezapft.

Die Unbekannten selbst waren wohl mit einem Kombi oder kleineren Lastwagen unterwegs. Bei einem dritten Fahrzeug, das ebenfalls an der Rudolf-Diesel-Straße geparkt war, scheiterten die Unbekannten an der Beschaffenheit des Tankschlosses. Zur Höhe des Sachschadens an den Tankschlössern liegen der Polizei noch keine Erkenntnisse vor. Hinweise erbittet die Polizei Aichach unter Telefon 08251/8989-11. (AN)