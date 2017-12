2017-12-26 19:49:00.0

Polizeibericht Diebe stehlen Leergut aus Getränkemarkt

Die Tat geschah am helllichten Tag im Sielenbacher Gewerbegebiet

Unbekannte haben Leergut aus einem Getränkemarkt in Sielenbach gestohlen. Laut Polizei wurde die Tat am Donnerstag zwischen 11.30 und 14.30 Uhr begangen. Die Täter stahlen mehrere mit Pet-Pfandflaschen befüllte Säcke und einen Rollcontainer. Der Beuteschaden wird auf mindestens 350 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise, 08251/8989–11. (AN)