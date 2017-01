2017-01-25 18:17:00.0

Dasing Diebe stehlen nachts Scheinwerfer von Lastwagen in Dasing

Ein Lastwagenfahrer macht Pause und schläft in seinem Fahrzeug. Währenddessen montieren Diebe die Scheinwerfer ab.

Besonders frech waren Diebe in der Nacht auf Dienstag. Sie bauten laut Polizei die beiden vorderen Scheinwerfer eines Lastwagens ab und stahlen sie, während der 32 Jahre alte Fahrer in dem Fahrzeug schlief. Der Fahrer war mit seinem Laster auf den Rastplatz an der Laimeringer Straße in Dasing gefahren, um die vorgegebene Mindestruhezeit einzuhalten und sich in der Koje des Lastwagens zum Schlafen zu legen. Die Täter zwickten die Kabelverbindung der Scheinwerfer durch, der Fahrer bekam von dem Diebstahl nichts mit. Der entstandene Schaden liegt bei etwa 2000 Euro, die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1711. (AN)