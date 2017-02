2017-02-01 13:30:00.0

Vereinsleben Dirigent wirft beim Musikverein Rehling hin

Schritt von Gerhard Haltmeier sorgt für Überraschung. Frust macht sich breit, auch weil es an Musikanten mangelt. Doch der Vorstand will nicht aufgeben Von Josef Abt

Rehling Ein wenig frustriert zeigte sich Andreas Kober Vorsitzender des Musikvereins Rehling angesichts der zur Jahreshautpversammlung nur spärlich erschienenen Mitglieder. Auch sonst war die Bilanz im Oberacher Sportheim getrübt. Es fehlt nicht nur an Musikanten, sondern inzwischen auch an einem Dirigenten: Der bisherige Dirigent Gerhard Haltmeier hat sich am Jahresende für den Verein überraschend zurückgezogen. Das sei alles andere als erfreulich, betonte der Vorsitzende.

Ziel es Vorsitzenden ist es daher nun, ehemalige Musikanten zu reaktivieren. Trotz aller Probleme sagte der Vorsitzende an die Adresse von Kritikern gerichtet: „Wir leben noch und wir werden nicht untergehen.“ Ein solches Zeichen setzte der Vorstand bei den anstehenden Neuwahlen. Er stellte sich komplett zur Verfügung (siehe Info-Kasten).

ANZEIGE

Kober kündigte an, ein Gespräch mit Gerhard Haltmeier zu suchen. Dieser war nicht zur Versammlung erschienen. Kober bedauerte es zutiefst, dass sich der langjährige Dirigent so plötzlich und ohne Ankündigung zurück gezogen hat. Er bedankte sich aber ausdrücklich für seine erfolgreiche Arbeit. Der Dirigent habe es nicht immer leicht gehabt und möglicherweise auch zu viel erwartet. Mit ausschlaggebend seien wohl Spannungen mit der Nachwuchsarbeit und dem neuen Jugendausbilder. Hier habe Haltmeier eine andere Auffassung vertreten. Gescheitert ist, bedauerte der Vorsitzende, eine Kooperation mit dem Musikverein Langweid zum Aufbau einer Jugendausbildung. Kober betonte, man würde sich freuen, wenn sich Jugendliche, die zu anderen Nachbarvereinen gewechselt sind, wieder ihrem Heimatverein anschließen.

Kober berichtete von derzeit 160 Mitgliedern, wovon leider nur acht aktive Musikanten seien. Derzeit sind zehn Nachwuchsmusikanten unter Leitung von Richard Hann in Ausbildung. Kober zeigte sich positiv überrascht, wie viele Auftritte die Musikanten hatten. Er erwähnte unter anderem kirchliche Veranstaltungen, die Maibaumaufstellung und das Adventskonzert. In diesem Jahr sind bereits einige Termine fest eingetragen, aber nur kirchliche, „denn ohne Dirigenten können wir momentan nichts anderes annehmen und für anspruchsvollere Auftritte sind wir zu schwach besetzt“, so der Vorsitzende, der selbst die Trommel spielt. Die musikalische Leitung wird übergangsweise wohl Wolfgang Kienle übernehmen. Er besitzt einen Dirigentenschein. „Diese Musikertradition in Rehling darf nicht sterben, das sind wir auch den Mitgliedern schuldig“, sagte Kober entschlossen. Man werde sich übergangsweise auf „boarische“ oder einfachere Stücke konzentrieren, so Kober, der zuversichtlich ist, dieses Tief bald zu überwinden. Nun will man Werbeaktionen starten. So sind am 7. März ein Instrumenten-Schnuppertag in der Schule und am 25. März ein Informationstag im Rathaus geplant.

Von einem erfreulichen Zugewinn berichtete Schatzmeisterin Doris Bachmeir. Der Verein verfüge über ein beruhigendes Polster.

Von einem sehr aktiven Vereinsleben zeugte der Bericht von Schriftführerin Karin Kienle, die unter anderem an die Bergmesse am Auerberg erinnerte. Bürgermeisterstellvertreterin Inge Gulden machte Mut: „Mit dieser rührigen Führungsmannschaft muss einem nicht bange sein, dass es bald wieder Positives zu berichten gibt.“

Der Vorsitzende wies auf einen Arbeitseinsatz hin. Die Gemeinde überlässt Musikverein, Feuerwehr und Landjugend einen Raum im Bauhof gegen eine geringe Gebühr. Dort können sie Mobiliar einlagern. Das hat der Musikverein gegen eine Miete von 370 Euro noch in Scherneck deponiert. Vom Wasserzweckverband können die Vereine ein Schwerlastregal ablösen. Zur Einrichtung braucht man nun Helfer.

Am Ende sorgten die Musiakten für harmonische Klänge.