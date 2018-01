2018-01-02 11:59:00.0

Aichach Dirndl, Lederhosen und Gstanzl bei Opening-Party der Paartalia

Die Paartalia präsentierte bei ihrer Opening-Party in Aichach ihr Programm unter dem Motto „Hoamat“. Auch die Moderatoren sind gefordert: Sie müssen singen. Von Erich Echter

Die Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia ist unter dem Motto „Hoamat“ mit einem schwungvollen und abwechslungsreichen Programm in ihr 45. Jahr gestartet. Am Samstag präsentierten es die Narren an der Paar in der Aichacher TSV-Turnhalle. Die drei Nachwuchsgarden – Kinder, Teenies und Jugend – und die fünf Jungs standen den Großen in ihrem Showteil um nichts nach.

Die Paartalia präsentierte diesmal ihr Showprogramm in einer neuen Form. Statt zu einem Silvestergalaball lud sie zu einer Opening-Party ein. Karten wurden nur an der Abendkasse verkauft. Sie waren schnell weg.

Dem Thema „Hoamat“ entsprechend bestand ein Teil des Outfits der Garden aus Dindln und Lederhosen. Der Nachwuchs der Paartalia mit seinem Prinzenpaar Tobias I. und Isabell startete zu einer Rundreise von Aichach zum Sisi-Schloss. Besucht wurde das Aichacher Volksfest, die Jugend erkundete zum Schluss das Nachtleben in der Paarstadt. Das Kinderprinzenpaar legte zum Lied „Ein Freund, der zu dir steht“ von Maite Kelly gekonnt seinen Prinzenwalzer aufs Parkett.

Präsentiert werden in diesem Jahr die Nachwuchsgarden von den beiden Hofmarschällen Tamara Stolz und Fabian Schmaus. Federführend beim Training der Nachwuchsgarden waren Lena Kratzer, Martina Wünsch und Veronika Tyroller, wofür es lobende Worte von Präsidentin Petra Hannak gab.

Bevor aus einem Nebelfeld die Perchten, Gestalten der bayerisch-österreichischen Sagenwelt, die Bühne stürmten, präsentierten die „große Garde“ und das Prinzenpaar Christoph und Andrea den Gardemarsch und den Prinzenwalzer.

In der Prinzengarde tanzen heuer Lena Kratzer, Anna Maria Loschko, Anna-Lena Augustin, Katharina Baierl, Claudia Breitsameter, Tanja Demmelmeier, Sabrina Hammerl, Pia Hannak, Johanna Kügle, Martina Reichold, Sabrina Schwarz, Veronika Tyroller und Theresa Wachinger mit. Für die Gesamtchoreografie der großen Garde zeichnen Andrea und Claudia Breitsameter verantwortlich. Unterstützt wurden sie bei den Trainingsarbeiten von Robin Lamm und Wolfgang Sauer. Damit die Tanzschritte beim Prinzenpaar klappten, übernahmen Christina und Rainer Grabmair die Choreografie und das Training.

Bevor Hofmarschall Roland Hannak das Startsignal für das Showprogramm gab, testete er die Stimmung im Saal. Als Erste übten sich die beiden Moderatoren des Showteils, Martina Wünsch und Stefan Dauber, im Gstanzl-Singen.

Der Showteil begann mit „Gott erhalt’s“ von Hubert von Goisern. Die Akteure zeigten sich dabei von ihrer sportlichen Seite. Besonders zu erwähnen sind die Elferräte Julian Niesel, Stefan Baierl, Florian Irmler und Axel Mayr mit ihren Lederhosen und Kniestutzern. Mit ihren Schuhplattlern brachten sie die Besucher zum Lachen.

Eine neue Trägerin für den Paartalia-Jubiläumsorden gab es am Samstag ebenfalls. Ihn bekam die Schifferstadter Bürgermeisterin Ilona Volk, die den Jahreswechsel in der Partnerstadt Aichach verbrachte. Den Abend verfolgten außerdem die befreundeten Gesellschaften Zell ohne See, die Schromlachia aus Schrobenhausen sowie der Faschings- und Freizeitclub Augsburg. Nach der offiziellen Präsentation des Paartalia-Programms übernahm DJ Heiner die Regie.

Bei uns im Internet finden Sie eine Bildergalerie zur Party.