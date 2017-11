2017-11-18 12:00:00.0

Klausur Diskussion über Bildung und Gesundheit

Kreiskliniken und der Neubau der Vinzenz-Palotti-Schule waren Themen der CSU-Kreistagsfraktion.

Die CSU-Kreistagsfraktion Aichach-Friedberg hat sich bei einer Klausurtagung in Pöttmes für große Investitionen in Bildung und Gesundheit ausgesprochen. Laut einer Mitteilung sollen innerhalb der nächsten fünf Jahre weitere knapp 110 Millionen Euro in die Infrastruktur der Schulen im Wittelsbacher Land fließen. Dabei betonte die Fraktion, dass alle Schulen und Schularten gleich wichtig seien. Für den Fraktionsvorsitzenden und Landtagsabgeordnete Peter Tomaschko ist das „größte und wichtigste Projekt dabei der Neubau der Vinzenz-Palotti-Schule in Friedberg“ (wir berichteten). Zudem hob er die Arbeit der Förderschulen hervor, die großen Anteil am Gelingen der Inklusion in Bayern hätten.

Das individuelle Fördern eines jeden Kindes sei dabei ein entscheidender Faktor. „Wir sind der festen Überzeugung, dass Inklusion nur in Zusammenarbeit mit den Förderschulen gelingen kann. Sie bilden die sonderpädagogischen Beratungs- und Kompetenzzentren und sind damit eine wichtige Ergänzung des allgemeinen schulischen Angebots“, so der Fraktionsvorsitzende.

Der Geschäftsführer der Kliniken an der Paar, Krzysztof Kazmierczak, berichtete in der Klausur über die Situation. Er sei sich mit der CSU-Fraktion einig gewesen, dass es unabdingbar sei, dass an beiden Standorten Aichach und Friedberg alle an einem Strang ziehen, um Organisations- und Strukturveränderungen voranzubringen, heißt es in der Mitteilung. Das sei für die Belegschaft von hohem Interesse, da sich durch „kluge Veränderungen“ die Arbeitsplatzzufriedenheit erhöhe. „Ausdrücklich alle stehen nun in der Verantwortung, damit die Kliniken wieder deutlich wirtschaftlicher arbeiten“, so Landrat Klaus Metzger. Das sei auch mit Blick auf den Kreditbedarf von über 20 Millionen Euro 2018 zwingend notwendig. Der Kreis investiert in den Krankenhausneubau Aichach mit Grundstückskauf insgesamt rund 50 Millionen Euro. Vom Freistaat kommen gut 26 Millionen Euro Zuschuss. (AN)