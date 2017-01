2017-01-31 20:04:00.0

Polizeibericht Drei Autos in Unfall verwickelt

Frau verursacht Zusammenstoß in Aichach, weil sie ein vorfahrtberechtigtes Auto übersehen hat

Ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 7000 Euro ist bei einem Unfall wegen eines Vorfahrtfehlers an drei Autos entstanden. Laut Polizei wollte am Montag gegen 12 Uhr eine 44-jährige Frau wollte mit ihrem Auto vom Parkplatz des E-Center nach links in die Münchener Straße einbiegen. Dabei übersah sie das von links kommende Fahrzeug einer ebenfalls 44-jährigen Frau und stieß mit diesem zusammen. Dadurch geriet das auf der Münchener Straße fahrende Auto auf die Gegenfahrbahn und wurde dort gegen einen weiteren, stadteinwärts fahrenden Wagen geschoben. Verletzt wurde dabei niemand. (AN)