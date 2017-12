2017-12-04 19:05:00.0

Polizei Drei Einbrüche an einem Wochenende

Eine Bäckerei, eine Holzhütte und ein Reihenhaus - in mehrere Gebäude im Landkreis wurde innerhalb weniger Tage eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise.

In eine Holzhütte in der Sankt-Emeran-Straße in Dasing wurde zwischen Donnerstag und Freitag eingebrochen. Die Täter entwendeten einen Fernseher, eine Playstation und 80 Euro Bargeld. Der Sachschaden beläuft sich auf 1200 Euro.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich in einer Bäckerei im Winterbruckerweg in Derching. In der Nacht auf Sonntag versuchten Unbekannte, das Fenster aufzuhebeln und warfen es dann mit einem Stein ein.

Schränke und Schubladen durchwühlt

Außerdem verschafften sich Einbrecher Zugang zu einem Reihenhaus in der Anton-Platner-Straße in Friedberg. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstag und Samstagmittag. Unbekannte hebelten die Terrassentüre auf und durchwühlten Schränke und Schubladen. Hinweise zu den Einbrüchen an die Polizei Friedberg unter 0821/3231710.