2017-08-18 20:28:00.0

Kühbach Drei Einbrüche in Kühbach in nur einer Nacht

In nur einer Nacht sind in der Marktgemeinde Kühbach drei Einbrüche passiert. Die Täter stiegen in den Bauhof und zwei Firmen an der Dieselstraße ein.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind in Kühbach drei Einbrüche passiert. Foto: Symbolfoto: Alexander Kaya