Sitzung Drei Entwürfe für die neue Kühbacher Krippe

Im Januar wollen sich die Gemeinderäte entscheiden. Ein Plan mit Aufzug hat eher keine Chancen Von Gerlinde Drexler

Ein großes Thema packten die Kühbacher Gemeinderäte am Dienstag in der Weihnachtssitzung an: den Neubau der Kinderkrippe. Sie ließen sich von drei verschiedenen Architekten mögliche Varianten vorstellen. Bis zur ersten Sitzung im neuen Jahr hat das Gremium nun Zeit, sich die verschiedenen Möglichkeiten durch den Kopf gehen zu lassen.

Leicht versetzt zum bestehenden Kindergarten plant Architekt Hans Hicker aus Friedberg die dreigruppige Krippe als eine Fortsetzung des bestehenden Gebäudes. Der neue Haupteingang mit Foyer und Durchgang zum Garten wäre die Nahtstelle zwischen altem und neuem Gebäude. Um die Gänge als zusätzlichen Spielraum nutzen zu können, hat er Garderobe und einen Abstellplatz für Kinderwagen im Bereich des Foyers vorgesehen. Rund 550 Quadratmeter Nutzfläche sieht Hicker für die dreigruppige Kinderkrippe vor, deren reine Baukosten er auf etwa 1,2 Millionen Euro schätzt. Die Mehrkosten für einen vierten Gruppenraum mit zusätzlichem Mehrzweck- oder Therapieraum veranschlagt er auf rund 300.000 Euro.

Baukosten von rund 1,9 Millionen Euro

Mit rund 1,9 Millionen Baukosten kalkuliert Roland Rieger aus Grimoldsried (Kreis Augsburg) für seine viergruppige Kinderkrippe, die er ebenfalls direkt an den bestehenden Kindergarten anbauen würde. Es sei günstiger, den vierten Raum gleich mit zu bauen und ihn zum Beispiel als Musik- oder Therapieraum zu nutzen, argumentierte der Architekt, der auch das Kinderhaus in Inchenhofen geplant hat. In den Baukosten enthalten ist eine Teilunterkellerung der Krippe für etwa 170.000 Euro. Riegers Konzept sieht ebenfalls vor, den Eingangsbereich zwischen Alt- und Neubau zu verlegen. Der bisherige Eingang könnte dann für die Garderobe, die jetzt im Flur des Kindergartens ist, genutzt werden. Um einen großzügig angelegten Innenbereich gruppiert Rieger die Räume.

Quer zum Kindergarten plant das Dachauer Architekturbüro Hain-Fischer die dreigruppige Kinderkrippe. Der zweistöckige Bau mit Aufzug überzeugte die Gemeinderäte nicht. Und auch der bei der Sitzung anwesende Vertreter des Trägers, die katholische Kirchenstiftung St. Magnus, sprach sich wegen der einfacheren Handhabung für nur eine Ebene aus. Als Baukosten für die rund 800 Quadratmeter große Krippe veranschlagte das Architekturbüro etwa 1,7 Millionen Euro.

Die Gemeinde wird die Varianten mit der Kirchenverwaltung und der Kindergartenleitung durchsprechen. Eine Entscheidung darüber, welcher Architekt den Auftrag bekommen soll, ist für die Januar-Sitzung geplant. Bis September 2018 soll die Krippe fertig sein.