2017-04-26 19:57:00.0

Tradition Drei Gewinnchancen für die schönsten Maibäume

Schlossbrauerei Unterbaar startet wieder Wettbewerb und lobt Bierpreise aus. Heuer gibt’s eine Neuerung

Aichach-Friedberg/Baar Die meisten liegen derzeit gut versteckt in Schuppen, Stadeln und Werkstätten. Andere stehen noch im Wald – da kann sie nämlich keiner klauen. Wieder andere sind schon abhandengekommen. Am Montag haben sie auf alle Fälle ihren großen Auftritt. Für die schönsten Maibäume in der Region vergibt die Schlossbrauerei Unterbaar zum dreizehnten Mal Preise in Form von Freibier. Für die prämierten Traditionsstangerl in fünf Landkreisen werden insgesamt 4500 Liter Bier in die Gewinnerorte angeliefert. Plus weitere 300 Liter, denn es gibt wie 2016 eine Jury-Wertung. Als dritte Gewinnchance gibt es dazu eine Verlosung unter allen Teilnehmern.

2016 Im vergangenen Jahr nahmen 66 Maibäume teil. Das waren etwas weniger als im Rekordjahr 2014 (70 Teilnehmer). Die Gewinner-Bäume des Wittelsbacher Landes standen 2016 in Haunswies (Affing) und Oberzeitlbach (Markt Altomünster) bei den „kleinen“ Orten. Pokale und Bier als Zweit- und Drittplatzierte erhielten Adelzhausen und Dasing („große“ Orte) sowie Kiemertshofen (Altomünster) und Hochdorf (Merching) bei den „kleinen“ Orten.

ANZEIGE

Regionen Teilnehmen können alle Orte aus den Kreisen Aichach-Friedberg, Neuburg-Schrobenhausen, Donau-Ries, Dillingen und Augsburg (mit Stadt Augsburg). Orte die bis 1972 zum Altlandkreis Aichach (Raum Altomünster) gehörten, werden bei Aichach-Friedberg geführt.

Ortskategorien Für jeden Landkreis gibt es aus Fairnessgründen zwei Kategorien: Orte mit weniger als 400 Einwohnern und Orte mit mehr als 400 Einwohnern.

Abstimmungspreise Für die Sieger der Internet-Abstimmung in den Regionen und Kategorien sind 300 Liter Freibier ausgelobt. Platz zwei wird mit je 100 Litern belohnt, Platz drei jeweils mit 50 Litern. Bei zehn Wettbewerben in fünf Regionen macht das insgesamt 4500 Liter. Das sind zusammen 30 Gewinnerorte aus der Internet-Wertung. Im vergangenen Jahr wurden über 6000 Stimmen abgegeben.

Jury-Wertung Der Verein Maibaum-Freunde Neuburg-Schrobenhausen mit Lechgebiet wählt mit einer Fachjury (bayerische Maibaumkönigin und Vorstandsmitglieder) nach definierten Kriterien die besten Maibäume aus. Das ist eine Chance für die Traditionalisten. Denn bei der Online-Abstimmung gewinnt ja nicht unbedingt der schönste Baum, sondern der mit der größten Unterstützung der jeweiligen Vereine und Gruppen. Nach einer Vorauswahl werden fünf Maibäume besichtigt. Bewertet werden dabei Baumart, Grünschmuck, Zunftzeichen, Maibaumspruch und der Gesamteindruck. Der Sieger bekommt 150 Liter Bier, der Zweite 100 Liter und der Dritte in der Jurywertung noch 50 Liter. Die Landjugend Adelzhausen landete 2016 auf Platz drei und holte sich damit den zweiten Bierpreis ab.

Verlosung Unter allen Teilnehmern werden 2017 erstmals unabhängig von der Stimmzahl und der Jurywertung der Maibäume drei weitere Preise verlost: Eine Brauereibesichtigung mit Verköstigung für 25 Personen, eine Tischreservierung mit Essen und Trinken für 20 Personen beim Brauereifest 2018 und noch mal 50 Liter Freibier.

Teilnahme Vereine und Gruppen, die mitmachen möchten, laden ein Bild mit dem Maibaum ab Dienstag, 2. Mai, 10 Uhr, bis Mittwoch, 10. Mai, 24 Uhr, auf der Internetseite www.schoenster-maibaum.de hoch. Dort sind auch alle Informationen zum Wettbewerb zu finden. Das funktioniert auch über Smartphone und Tablet.

Abstimmung Ab Donnerstag, 11. Mai, 0 Uhr, kann auf der Internetseite abgestimmt werden. Das Voting endet am Montag, 22. Mai, um 24 Uhr.

Preisverleihung beim Brauereifest in Unterbaar am Samstag, 3. Juni, Beginn 16.30 Uhr. (cli)

Infos im Internet unter

www.schlossbrauerei-unterbaar.de