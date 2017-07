2017-07-05 15:12:00.0

Neuwahlen Dreierteam rettet Kühbacher Frauenbund

Verein hat nach intensiver Suche ein neues Führungsteam gefunden. Dafür war eine Satzungsänderung nötig

Kühbach Der Kühbach Frauenbund hat nun doch einen neuen Vorstand. Bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung wurde ein Team gewählt, das sich das Amt der Vorsitzenden teilt. Bei der Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen im Januar hatte der gesamte Frauenbund-Vorstand nicht mehr kandidiert. Trotz Bemühen der ausscheidenden Vorstandsmitglieder konnte kein neues Führungsteam gefunden werden, deshalb hatte sich die bisherige Vorsitzende Barbara Grimm bereit erklärt, die Veranstaltungen noch bis 28. März, dem Einkehrtag in Leitershofen, durchzuführen. Ausnahmen waren die Teilnahme an Beerdigungen verstorbener Mitglieder und Spendenüberreichungen.

Nach intensiver Suche fanden sich nun doch Frauen, die sich für ein Amt zur Verfügung stellten. Vor der Wahl stimmten die Mitglieder über eine Satzungsänderung ab. Das neue Modell sieht vor, dass der engere Vorstand ab sofort aus einem Team von drei gleichberechtigten Vorsitzenden besteht.

Barbara Grimm, die ausscheidende Vorsitzende, hatte zu Beginn der Versammlung im Pfarrheim Bezirksleiterin Petra Jarde, geistlichen Beirat Pfarrer Paul Mahl und 49 Mitglieder begrüßt. Nach ihrem Tätigkeitsbericht und dem Kassenbericht von Andrea Kittelmann sowie der Satzungsänderung stellten sich die Kandidatinnen vor.

Es wurde in geheimer Wahl gewählt. Das Amt der Vorsitzenden teilen sich Sabine Mair, Bettina Lechner und Petra Alphei. Beisitzerinnen sind Viktoria Schormair, Rosmarie Hörmann und Jenny Strobl. Kontaktperson für die Hausfrauenvereinigung ist Heide Plabst und für die Landfrauen Birgit Mair. Barbara Grimm ist Delegierte und Hanni Schneider Ersatzdelegierte. Adelheid Müller und Beate Felber sind weiterhin Kassenprüferinnen.

Das neue Vorstandsteam besteht aus Müttern der Mutter-Kind-Gruppen. Sabine Mair ist Leiterin der Mutter-Kind-Gruppen und jetzt Sprecherin des Vorstandsteams. Bettina Lechner und Petra Alphei wurden in Abwesenheit gewählt. Sie fehlten aus familiären und beruflichen Gründen. Als Wahlleiterin fungierte Petra Jarde.

Am Ende dankte Barbara Grimm der alten Vorstandsteam für seinen Einsatz: „In den vergangenen Monaten sahen wir und viele in der Gemeinde, was fehlt, wenn der Frauenbund keine Aktivitäten ausübt. Darum ist es wichtig, dass ihr, liebe Mitglieder, euch mit engagiert, um die Vorstandschaft zu entlasten“. Dem neuen Vorstand wünschte sie eine gute Zusammenarbeit. Sie versprach, jederzeit zur Seite zu stehen, wenn es gewünscht werde. Mit einem Kühbacher Kochbuch bedankte sich Grimm bei der Bezirksleiterin Petra Jarde für die Wahlleitung.

Im Namen aller Frauenbund-Mitglieder bedankte sich Hanni Schneider bei Barbara Grimm für die langjährige und tolerante Führung. „In den acht Jahren sind wir mit dir an der Spitze ein ideenreiches Team geworden und Entscheidungen hast du stets souverän gemeistert“, sagte Schneider gerührt und überreichte Blumen. (mz)