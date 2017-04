2017-04-07 15:01:00.0

Prozess Drogen per Mausklick im Online-Shop bestellt

Neugier war die Triebfeder eines heute 20-Jährigen. Er klickte sich quer durch das Angebot eines Händlers, der Rauschgift im Internet anbot, und ließ sich Waren schicken Von Gerlinde Drexler

Von Gerlinde Drexler

Einfach per Mausklick Drogen auswählen und bestellen – das hatte vor gut zwei Jahren ein heute 20-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis im Sinn. Wegen unerlaubten Erwerbs und Verkaufs von Drogen musste er sich nun vor Jugendrichterin Eva-Maria Grosse am Amtsgericht Aichach verantworten. Der Mann hatte sich bei mehreren Bestellungen im Internet quer durch das Angebot des Online-Shops geklickt.

ANZEIGE

Im Gericht gewannen Richterin und Staatsanwaltschaft jetzt den gleichen Eindruck von dem Angeklagten. Die Überraschung, dass der Drogenkauf im Internet so einfach wie eine Bestellung bei einem Versandhandel funktioniert hatte, war dem 20-Jährigen noch immer anzumerken. Insgesamt sieben Mal bestellte er kleinere Mengen, unter anderem Kokain, Haschisch, Amphetamine oder Ecstasy-Tabletten. Lieferung zwar nicht frei Haus, aber dafür an die Adresse von Freunden oder an eine Paketstation, wo er sie bequem abholen konnte. Der 20-Jährige: „Ich war total erstaunt, dass es funktionierte.“ Bestellt hatte er eher aus Neugierde. Ihm sei es um das Ausprobieren und Testen gegangen, sagte er aus. Deshalb habe er auch bei dem Online-Händler „von allem ein bisschen“ bestellt. Als er dann mitbekam, dass der Händler aufgeflogen war, bekam der Angeklagte Muffensausen. „Ich machte mir Sorgen, dass es zu mir zurückverfolgt werden kann.“ Das konnte die Polizei auch tatsächlich. Denn der Online-Händler führte ordentlich Buch über alle Bestellungen und markierte sauber, welche ausgeliefert und bezahlt waren.

Der Schrecken saß bei dem damals 18-Jährigen tief. Es habe ihn psychisch so sehr belastet, dass er sogar zu einem Therapeuten ging, sagte er aus. Bei einer längeren Reise ins Ausland habe er sich selbst gefunden, so der heute 20-Jährige. Rückblickend konnte er sein naives Vorgehen von damals nicht mehr verstehen. Mit Drogen habe er seitdem nichts mehr am Hut, so der Angeklagte. Als Beweis hatte er im Verlauf der vergangenen Monate zwei Drogentests gemacht und auch schon einen Termin bei der Drogenhilfe vereinbart. Falsche Freunde und Neugierde waren aus Sicht von Wolfgang Nuspl von der Jugendgerichtshilfe die Motive, warum der 20-Jährige mit Drogen experimentiert hatte. Dazu kam der leichte Zugang über das Internet. Nuspl beschrieb den Angeklagten als sehr offen und freundlich im Gespräch. Er hatte den Eindruck, dass der Auslandsaufenthalt etwas mit dem 20-Jährigen gemacht habe. Nuspl sprach sich für drei Gespräche bei der Drogenhilfe zur Unterstützung aus. Dem schloss sich Staatsanwalt Andreas Tonn an. Zusätzlich zu den 80 Sozialstunden und dem Nachweis eines drogenfreien Lebens. Zugunsten des Angeklagten sprach aus Sicht des Staatsanwaltes dessen Geständnis und dass er einen sehr guten Eindruck auf ihm machte. Der hohe Wirkstoffgehalt der Drogen sowie die bunte Mischung, standen auf der Minusseite.

Verteidiger Moritz Wahlster-Bode wies darauf hin, wie „unfassbar einfach“ es gewesen sei, an die Drogen zu kommen. „Das hat die Hemmschwelle massiv herabgesetzt.“ Er plädierte für einen Strafrahmen von 40 bis 60 Sozialstunden.

Jugendrichterin Grosse verurteilte den 20-Jährigen wegen unerlaubten Erwerbs und Verkaufs von Drogen zu einer Zahlung von 600 Euro an „Die Brücke“. Außerdem muss er drei Gespräche mit der Drogenhilfe führen und weitere Drogentests machen. Er habe auch auf sie einen guten Eindruck gemacht, so die Richterin. Obwohl er sich mit seinen Bestellungen durch alle gängigen Drogen, teils auch aus dem härteren Bereich, geklickt hatte.