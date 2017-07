2017-07-19 17:00:00.0

Musik „Du musst ein Leben lang dazu lernen“

Janina Schmaus lebt ihren Traum. Ihr Weg zur Musical-Darstellerin verlief nicht immer geradlinig. Ein Gespräch über Entbehrungen, Perfektion und die Liebe zur Heimat Von Philipp Kiehl

Janina Schmaus ist in Aichach geboren, in Obergriesbach aufgewachsen und lebt heute mit ihrem Freund im Aichacher Stadtteil Unterwittelsbach. Früh begann die 27-Jährige, in Schultheateraufführungen mitzuspielen, zu singen und eigene Songs zu schreiben. Ihre große Leidenschaft hat die Musical-Darstellerin zu ihrem Beruf gemacht, doch sie spricht auch offen über dessen Schattenseiten.

Frau Schmaus, Tanzen, Singen oder Schauspielern. Was liegt Ihnen am meisten?

ANZEIGE

Janina Schmaus:

Sie sind diplomierte Musicaldarstellerin, haben jahrelang in der Realschule in Aichach im Schultheater jahrelang mitgespielt und zusätzlich noch eine klassische Gesangsausbildung absolviert. Muss man ein Multitalent sein, um den Beruf ausüben zu können?

Schmaus:

Dennoch haben Sie sich erst mal für eine handwerkliche Ausbildung zur Musikfachhändlerin entschieden. Wie kam es dazu?

Schmaus:

Also war die Ausbildung auch als Absicherung gedacht?

Schmaus:

Wann kam dann der mutige Schritt?

Schmaus:

Was mögen Sie besonders an Musicals?

Schmaus:

Sie spielen überwiegend Charaktere wie Prinzessinen, Königinnen oder aktuell auch die Kaiserin Sisi. Was steckt dahinter?

Schmaus:

Perfektion ist ein gutes Stichwort. Welche Rolle spielt das in dem Beruf?

Schmaus:

Bereuen Sie es manchmal, einen Beruf auszuüben, der mit so vielen Schwierigkeiten verbunden ist?

Schmaus:

Wie lässt es sich verhindern, dass man nicht jede beliebige Rolle annimmt?

Schmaus:

Sie kommen aus Aichach. Auch heute leben Sie noch hier. Ebenso sind Sie Mitautorin im Gedächtnisbuch des Wittelsbacher Landes, das im vergangenen Jahr vorgestellt wurde. Welche Bedeutung hat der Begriff Heimat für Sie?

Schmaus:

Gibt es ein Musical, in dem Sie unbedingt mitspielen möchten?

Schmaus: Ich würde gerne bei einer Disney-Produktion mitspielen. Da reinzukommen, ist aber nicht so einfach.

Was raten Sie Kindern, die ebenfalls den Traum haben, Musical-Darsteller zu werden?

Schmaus:

Oh, gute Frage. Ich würde ihnen raten, es auf jeden Fall zu versuchen, aber das Leben dabei nicht zu vergessen. Man sollte sich die Möglichkeiten offenhalten. Das Leben ist so vielseitig. Und wenn es erst mal nicht klappt, gibt es ja noch die Möglichkeit, eine Ausbildung zu machen. Das hat einen großen Wert für mich. Man muss heute in dem Beruf eine große Flexibilität mitbringen. Ich kann beruflich zwei Jahre in Berlin sein, danach komme ich aber wieder nach Hause. Das wird immer so sein. Für mich ist Aichach einfach ein Ruhepol. Es gibt viele, die sich überall bewerben. Ich finde, es muss sinnvoll sein, ein Ziel haben. Ich will keinen Baum spielen, der den Ästen winkt. Klar, man hat auch mal einen Durchhänger. Es ist in dem Beruf auch selbstverständlich, dass man mehrere Jobs gleichzeitig machen muss. Da hab’ ich dann zum Beispiel mehr gekellnert. Man muss realistisch sein, denke ich. Aber es gibt eigentlich keine zwei Monate, in denen ich nicht entweder singe oder schauspielerisch tätig bin. In meiner Zeit an der Akademie habe ich einen Lehrer kennengelernt, der Schauspiel unterrichtet hat. Der hat mal eine Rolle nicht bekommen und und musste dann umdisponieren. Trotzdem hat er das sehr entspannt hingenommen. Ich habe das bewundert. Ich hasse das Wort Perfektion. Eher finde ich, dass man gerade als Musical-Darsteller ein Leben lang dazulernen muss. Es gibt zum Beispiel nicht den perfekten Gesang. Ich bin ein Aichacher Kindl, daher war es gerade bei Kaiserin Sisi naheliegend. Das ist eine sehr spannende Rolle, finde ich. Wer war sie wirklich? Es ist zwar immer wichtig, dass man eine gewisse Distanz zur Rolle behält, eine gewisse Ähnlichkeit ist aber schon da. Ihre Heimatliebe, die Bayernliebe und Tierliebe. Das Bild der alles liebenden Frau, die Leichte, Fröhliche und Naive, wie sie allgemein wahrgenommen wird, war sie in Wahrheit gar nicht. Sie war jemand, der sich das Leben schwerer gemacht hat, als es war. Sie war eher perfektionistisch und eine Gefangene. Ich hatte schon immer eine große Passion dafür und mag es, Menschen zu berühren und mitfühlen zu lassen. Nach der Ausbildung konnte ich nicht übernommen werden. Später hat der Musikladen endgültig zugemacht. Dann hab ich mich danach gefragt, ob ich nicht machen soll, was ich schon immer nebenbei gemacht hab’, nämlich auf der Bühne zu stehen. Ich hab’ mich gefragt, ob das gut gehen kann. Dann bist du zum Beispiel nicht mehr bei der Freundin auf dem Geburtstag dabei oder auf Familienfesten. Heute ist es zum Beispiel immer noch ein Thema, dass man an den Beruf nicht naiv rangehen darf. Man muss kämpfen. Ja. Lass mich ein Bein brechen oder heiser werden... Und außerdem ist das eine sehr gute Ausbildung. Da werden immer Leute gesucht. Ich kann immer wieder zurückkommen. Ich wusste eigentlich immer schon, dass ich in die musikalische Richtung gehen möchte. Aber als ich jung war, war mir noch nicht genau klar, wie ich das machen soll. Meine Eltern machten sich Sorgen, als ich als junges Mädchen von der Musikkarriere geschwärmt habe. Mein Vater wollte mich in einem vernünftigen Job sehen. Er hat gesagt, mach’ doch erst mal eine Ausbildung. Allerdings kam ich danach dann auch durch meinen Vater zum Musical. Heute muss ich sagen, dass es eine gute Entscheidung war. Gerade, wenn man sich vorstellt, dass nur zwei Prozent der Schauspieler in Deutschland von dem Beruf leben können. Definitiv. Ich bin ein sogenannter Mover. Das heißt: Ich kann tanzen, bin aber kein ausgebildeter Tänzer. Es kommt darauf an, für welches Stück man sich bewirbt. Bei Dirty Dancing zum Beispiel werden hauptsächlich Tänzer gesucht. Gesang und Schauspiel. Das war mein ursprüngliches Ziel. Früher als ich noch klein war, habe ich immer stundenlang Disney-Filme auf Videokassetten geschaut und die Songs auf der Schaukel gesungen. In der Schule haben sie dann immer gesagt: „Die singt schon wieder, der geht’s gut.“