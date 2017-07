2017-07-06 05:30:00.0

Heiraten „Ehe für alle“: Noch kein Andrang im Kreis

Gleichgeschlechtliche Paare können künftig heiraten. Auf den hiesigen Standesämtern ist es noch ruhig

Aichach-Friedberg Jetzt ist es offiziell: Die gleichgeschlechtliche Ehe, die sogenannte „Ehe für alle“, ist in Deutschland künftig per Gesetz erlaubt. Der Bundestag machte vergangene Woche den Weg dafür frei. Laufen die Telefone bei den Standesämtern seitdem heiß? Wir haben nachgefragt.

Das Standesamt in Aichach beispielsweise hat bis jetzt noch keine Anfragen bekommen. Doch Lebenspartnerschaften haben die Mitarbeiter durchaus schon abgeschlossen. Manfred Listl vom Ordnungsamt Aichach sagt: „Im Schnitt werden zwei Lebenspartnerschaften pro Jahr beim Standesamt in Aichach abgeschlossen.“

Die Lebenspartnerschaft hat sich 2001 durchgesetzt und ist bisher die einzige Möglichkeit gewesen, einer gleichgeschlechtlichen Beziehung einen rechtlichen Rahmen zu geben. Durch das neue Gesetz dürfen homosexuelle Paare bald heiraten wie alle anderen. Als frühestmöglichen Starttermin für das Gesetzt gilt Herbst 2017.

Auch die Standesämter in Aindling und Pöttmes haben noch keine Anfragen für gleichgeschlechtliche Ehen bekommen. Eva Katzenschwanz vom Standesamt Aindling erzählt, sie habe in ihrer Dienstzeit insgesamt nur zwei Lebenspartnerschaften abgeschlossen während ihr Vorgänger nur eine beurkundet habe. Zum Vergleich: 65 bis 70 Hochzeiten gibt es durchschnittlich im Jahr in Aindling, zusammen mit der Gemeinde Affing. Brigitte Schleger vom Standesamt Pöttmes sagt: „Ich habe bisher nur eine Lebenspartnerschaft abgeschlossen.“ Eine Anfrage für eine gleichgeschlechtliche Ehe habe sie noch nicht bekommen. (cem)