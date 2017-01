2017-01-10 16:05:00.0

Neujahrsempfang Ehrenamtliche in Hollenbach: Die, die gemeinsam anpacken

Bürgermeister Ziegler und Pfarrer Gast danken in Hollenbach Bürgern, die sich ehrenamtlich für andere einsetzen. Warum das Wort des Jahres nicht gelten soll Von Walter Mika

Worte des Lobes und Dankes prägten den Neujahrsempfang im Hollenbacher Pfarrzentrum. Bürgermeister Franz Xaver Ziegler hatte im Namen der Gemeinde ehrenamtliche Vertreter aus allen Vereinen und Gruppierungen eingeladen. Unter den Gästen waren auch Hausherr Dekan Stefan Gast, Pfarrer Thomas Herz, Gemeinderäte sowie junge Bürger, die im abgelaufenen Jahr volljährig wurden.

„Ihr alle seid – teilweise auch mehrfach – tätig, um diese Gemeinde zu dem zu machen, was sie ist. Ihr macht unsere Ortsteile lebendig, entwickelt sie weiter, was in Zeiten von beruflichem Druck, wachsendem Egoismus in der Gesellschaft und zahlreichen anderen Ablenkungen keine Selbstverständlichkeit ist.“ Diese anerkennenden Worte richtete der Bürgermeister an die Vereinsvertreter, Feuerwehrler, Mitglieder des Gemeinde- und Pfarrgemeinderats, Anwesende der Arbeitskreise zur Dorferneuerung, Unterstützer von Asylbewerbern, Organisatoren und Helfer beim Ferienprogramm, Mitarbeiter der Gemeindebücherei sowie an die Betreuerteams für Kinder und Schüler. Den neuen 18-Jährigen legte er ans Herz, den Neujahrsempfang zu nutzen, um Kontakte zu knüpfen.

Große Ausgleichsfläche in Schönbach

Ziegler stellte den Anwesenden in groben Zügen die Arbeit des Gemeinderats vor. Unter anderem brachte man im abgelaufenen Jahr die Dorferneuerung in Igenhausen zum Abschluss, während diesbezüglich für Mainbach konkrete Planungen und Arbeitstreffen laufen. Der Breitbandausbau in Motzenhofen ist abgeschlossen, noch heuer soll das schnelle Internet in Hollenbach, Schönbach und Hirschbach Einzug halten. Rege Bautätigkeit herrscht im erweiterten Motzenhofener Gewerbegebiet, darüber hinaus wurde ein Wohnbaugebiet in Igenhausen auf den Weg gebracht; ein weiteres, riesiges in Hollenbach West kommt heuer zur Erschließung und Platzvergabe. „Nur so können junge Familien am Ort gehalten werden“, brachte Ziegler auch den Schulstandort Hollenbach im Beisein von Rektor Peter Leischner ins Spiel.

In Schönbach wird laut Ziegler eine große Ausgleichsfläche entstehen. Sie soll frei zugänglich sein und die Aufenthaltsqualität für die Bürger steigern. In völlig neuem Glanz erstrahlt die Hollenbacher Kindertagesstätte St. Ulrich nach ihrer Generalsanierung. Der Platz zwischen Kindertagesstätte und Rathaus/Feuerwehr erhielt ein neues Pflaster und Grünflächen. „Er eignet sich nunmehr vorzüglich für größere Feste“, so Ziegler. Der Hollenbacher Weihnachtsmarkt feierte dort vor Kurzem seine Premiere.

Aus den vielen unverzichtbaren Ehrenamtlichen hob Ziegler stellvertretend einige heraus. Johanna Dankl-Schreier, Endang Sulamet und Erwin Germann genießen als Lesepaten an der Hollenbacher Schule einen tollen Ruf und helfen die Lesekompetenz der Schüler zu steigern. Wie wichtig das Lesen ist, brachte Xaver Ziegler mit einem alten chinesischen Sprichwort auf den Punkt: „Essen vertreibt den Hunger und Lesen vertreibt die Dummheit.“

„Wir wollen nicht postfaktisch ins neue Jahr gehen“

Mit Thomas Mayer jun. ehrte der Bürgermeister ein Urgestein des TSV Hollenbach. Zwölf Jahre verwaltete der langjährige Fußballer die TSV-Kasse, vier Jahre leitete er als Erster Vorsitzender den Verein, seit fast neun Jahren führt er die AH-Abteilung. Vom TSV war Mayer zwei Tage zuvor für seine 40-jährige Mitgliedschaft geehrt worden.

Die Igenhausenerin Margit Kastl nahm 1986 bei den Schwarzlachtaler Schützen Igenhausen den Posten der Zweiten Schriftführerin an und kümmert sich seit mehr als fünf Jahren als Jugendleiterin rührend um die vielen Nachwuchsschützen. Eva Schöller nahm stellvertretend für die Wirtsleute des Pfarrheimes, die den Saal wie immer liebevoll dekoriert hatten und die Gäste mit einem Imbiss und Getränken versorgten, einen Blumenstrauß entgegen.

Dekan Stefan Gast ging auf das Wort des Jahres 2016, „postfaktisch“, ein, welches weniger die objektiven Fakten als mehr die subjektiven Eindrücke in den Vordergrund stellt. „Wir wollen nicht postfaktisch ins neue Jahr gehen, sondern wirklich tatkräftig anpacken, uns zusammen ehrenamtlich und unermüdlich wieder für Pfarrei und Gemeinde einsetzen“, motivierte er die Zuhörer. Allerdings gelte es, das Jahr nicht zu überladen, sondern es in gewissen Phasen einfach auf sich zukommen zu lassen. In Zeiten von Kriegen und Terror warb Gast um Besonnenheit.

Für die musikalische Unterhaltung sorgte der Musikverein Hollenbach-Inchenhofen.