Halbzeit im Rathaus Ein Amt der Überraschungen

Der Affinger Bürgermeister ist zwar noch gar keine drei Jahre im Amt. Dennoch hat Markus Winklhofer mehr zu erzählen als mancher Kollege Von Carmen Jung

Aichach Zu 100 Prozent Bürgermeister ist er seit eineinhalb Jahren. Davor absolvierte Markus Winklhofer ein, wie er selbst einmal sagte, über einjähriges Praktikum. Ganze drei Jahre wie die anderen Rathauschefs hat er also noch nicht beieinander. Aber dafür waren es „keine gewöhnlichen Jahre“, sondern Jahre mit einer Dichte an Ereignissen, die für mindestens eine ganze Legislaturperiode gereicht hätten. Wenn nicht mehr.

Winklhofers Karriere als Affinger Bürgermeister ist gekennzeichnet von Überraschungen. An erster Stelle steht die Tatsache, dass nun er im Amt ist anstatt des im März 2014 gewählten Rudi Fuchs. Als dessen Vertreter hat er vor zwei Jahren den Tornado erlebt, daneben galt es einen Bürgerentscheid (Sporthalle in Bergen) abzuwickeln. Als Winklhofer für die Fuchs-Nachfolge kandidierte und im September 2015 mit 79 Prozent gewählt wurde, dachte er deshalb, dass ihn nicht mehr gar so viel überraschen könnte.

Ganz so ist es nicht gekommen. Gerade als das Gemeindeschiff nach dem zähen Beginn der Legislaturperiode Fahrt aufzunehmen schien, gab es Kündigungen in der Verwaltung mit Chef Markus Heidenreich an der Spitze. Ein Routinebetrieb ist bis dato nicht möglich. Winklhofer hat seine Stellvertreter Gerhard Faltermeir und Stefan Matzka wieder mehr eingespannt, Verwaltungsmitarbeiter helfen sich gegenseitig. Trotzdem ist es unvermeidlich, dass Abläufe länger dauern. Da ist es gut, dass sich Winklhofer inzwischen gut eingearbeitet fühlt. Ohne Hierarchie geht es nicht in der Verwaltung, das weiß der gelernte Teamplayer aus der Werbebranche, aber er sieht sich nicht als Befehlsgeber. Er setzt auf Kollegialität, Eigeninitiative der Mitarbeiter und Austausch. Winklhofer sieht nun aber in der noch nicht kompletten Verwaltung ein „richtig gutes Team“ wachsen. Er kann es brauchen, denn zu tun gibt es viel. Zum Beispiel wegen einer weiteren Überraschung: dem Wasserschaden im neuen Kinderhaus, der eine Teilevakuierung nötig gemacht hat. Immerhin läuft der Betrieb in den Provisorien reibungslos und die Sanierung liegt im Zeitplan, obwohl ein Raum mehr saniert werden muss, als gedacht.

Trotz aller Überraschungen kann Winklhofer in vielen Fällen Vollzug melden. Die Mehrzweckhalle ist fertig, die Ortsdurchfahrt Bergen auch, der Breitbandausbau in Affing ist gestartet, die Sporthalle in Bergen liegt im Zeitplan und die Vereine arbeiten nun einen Belegungsplan für beide Hallen aus.

Keine Überraschung zwar, aber dennoch nicht erfreulich sind die Finanzen. Winklhofer will trotzdem nicht nur Pflichtaufgaben abarbeiten. Wichtig ist ihm die Kür, wie sie etwa die Alte Schule in Gebenhofen für ihn bedeutet. Er steht hinter den Sanierungsplänen, wenngleich noch nicht klar ist, wie viel sie Affing kosten werden. Aber das seien „Dinge, die eine Gemeinde ausmachen“, findet der Bürgermeister. Deshalb will er die Maxime „mehr Gemeinde, weniger Ortsteil“ anwenden. Die Schule könnten doch auch gemeindeweite Vereine wie Gartler oder Weizenclub nutzen, denkt er laut nach. Als verwurzeltem Affinger ist er sich gleichwohl des eigenen Charakters jedes Ortsteils bewusst.

Überhaupt die Menschen. Der Umgang mit ihnen gehört für Winklhofer zu den Sonnenseiten seines Amtes, darin sieht er seine Stärke. Draußen wolle er sich bewegen und etwas bewegen, den Draht pflegen mit den Menschen. Das ist ihm auch wichtig in der Arbeit mit dem Gemeinderat, in dem inzwischen ein ruhigerer, verbindlicherer Geist herrscht. Streitthemen wie die Umgehungen von Affing und Mühlhausen haben das Gremium allerdings noch nicht auf die Probe gestellt. Trotz des Konfliktpotenzials dieser Projekte steht für Winklhofer fest: „Da müssen wir weiterkommen.“ Derzeit ist eine Verkehrszählung in Mühlhausen im Gange, parallel dazu laufen die Grundstücksverhandlungen für die Ausgleichsflächen weiter.

Keine Frage, das Amt fordert Winklhofer. Nicht nur zeitlich. Er will deshalb darauf achten, nicht die Haftung zu verlieren oder in Routine zu erstarren. Der uneingeschränkte familiäre Rückhalt hilft ihm dabei, auch seine Freundschaften und die Tatsache, dass er für viele Menschen in Affing immer der Markus war. Denn natürlich hat ihn das Amt verändert. „So eine privilegierte Tätigkeit hinterlässt Spuren“, sagt Winklhofer und meint das nur ein wenig ironisch. Einiges an dem vielschichtigen Amt empfindet er tatsächlich als Privileg, wie die Tatsache, dass sich der eigene Horizont ständig erweitert. „Ich mag es“, sagt der 54-Jährige. Und das trotz aller Überraschungen. Denn die sind aus seiner Sicht ganz einfach charakteristisch für das Bürgermeisteramt. Deshalb weiß Winklhofer schon zur „Halbzeit“: Geht es nach ihm, ertönt der Schlusspfiff für ihn in drei Jahren noch nicht.