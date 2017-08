2017-08-08 14:00:00.0

Gemeinschaft Ein Fest, das in Rehling Jung und Alt begeistert

Besucher des Dorffestes genießen die besondere Atmosphäre der Feier im und vor dem Gerätehaus. Vor allem Schlemmen und Ratschen macht den Gästen Spaß. Von Josef Abt

Mit zu den beliebtesten Veranstaltungen in Rehling gehört zweifellos das Dorffest der Freiwilligen Feuerwehr. Egal ob alt oder jung, alteingesessen oder Neubürger, viele davon trafen sich am Sonntag bei diesem bestens organisierten Fest, bei dem sich Rehling als eine große Gemeinschaft zeigt. Nachdem die Wettervorhersage für Sonntag nicht optimal war, hatten sich die Verantwortlichen dazu entschlossen, das Fest im Feuerwehrgerätehaus zu veranstalten. Dazu wurden auf dem Vorplatz ein Zelt und die Küche, Ausschank und die Bar aufgebaut. Entgegen der Vorschau war das Wetter aber bestens, und die vielen Besucher erlebten einen unterhaltsamen und geselligen Tag bis in die späten Abendstunden hinein.

Das Dorffest wurde von unzähligen Mitgliedern der Rehlinger Feuerwehr wieder vorbildlich organisiert. Sogar noch beim Aufräumen am Montag zeigten alle Helfer den Elan, den die Truppe auch bei ihren Einsätzen an den Tag legt. Am Sonntagmittag strömten die Besucher aus allen Richtungen herbei. Zum Mittagstisch waren die freien Plätze in und vor dem Feuerwehrgerätehaus Mangelware. Aus der Küche strichen den Gästen schon von Weitem die Grillgerüche in die Nase. Die Schlange an Kasse und Essenausgabe wollte nicht enden, sodass das Küchenpersonal richtig ins Schwitzen kam. Reißenden Absatz fanden die vielen Kuchen, die von den Frauen gebacken wurden.

ANZEIGE

Am Abend wurde es dann noch einmal richtig voll. Im und vor dem Vorplatz des Feuerwehrgerätehauses wurde noch zusätzlich bestuhlt, um den vielen Besuchern zum Essen und Ratschen Platz zu bieten. Auch zahlreiche Mitglieder der örtlichen Vereine kamen und warteten gespannt auf die Siegerehrung des Ortsvereinsschießens. Zudem feierte eine Delegation aus Langweid, dem Patenverein der Rehlinger Kameraden, mit. Dicht umlagert war auch die Bar, wo es Drinks in allen Variationen gab. So genossen die Gäste den herrlichen Sommerabend noch lange.